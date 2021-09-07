«Дыру» в бюджете Москвы закрыли пенсионными накоплениями россиян 1 7.09.2021, 11:32

По прогнозам, к концу года столица РФ полностью израсходует собственные остатки средств.

К покрытию дефицита бюджета Москвы, который в этом году достигает рекордных 510 млрд рублей, подключились негосударственные пенсионные фонды, управляющие деньгами 37 миллионов россиян.

Во втором квартале НПФ, в введении которых находится 4,5 триллиона рублей накоплений и пенсионных резервов, по-крупному вложились в первый за восемь лет выпуск госдолга столицы, сообщает ЦБ РФ в «Обзоре ключевых показателей НПФ».

Москва в 2021 году разместила два транша облигаций на общую сумму 115 млрд рублей, из которых 70 млрд пришлось на «зеленые» бонды.

По данным ЦБ, НПФ во втором квартале за счет покупки столичных бумаг увеличили долю госдолга субъектов в портфелях разом более чем втрое - с 0,4% до 1,3%. Таким образом, они могли инвестировать до 40 млрд рублей в облигации Москвы, обеспечив более трети всех привлеченных на рынке средств.

«Такие бумаги привлекательны для фондов, так как обладают высокими кредитными рейтингами и предлагают премию к ОФЗ», - пишет ЦБ. Чтобы купить московские облигации, фонды распродали часть акций из портфелей, фиксируя прибыль от роста фондовых индексов, а также использовали запасы средств на текущих счетах и депозитах.

Всего за год московские власти планировали занять на рынке 396 млрд рублей, чтобы долгом оплатить примерно три четверти бюджетного дефицита.

25 августа мэр Сергей Собянин заявил, что столичная казна наполняется хорошо и, возможно, дополнительных займов уже не потребуется. За январь-июль сборы НДФЛ выросли на 153 млрд рублей, до 757,3 млрд; налога на прибыль - на 145,6 млрд, до 656,1 млрд.

Согласно закону о бюджете, при доходах в 2,647 трлн рублей, город планирует потратить 3,152 трлн, из которых почти триллион приходится на масштабную программу капитальных расходов. Если в этом году без налоговой выручки остается практически каждый шестой заложенный в расходы рубль (16%), то в следующем году дефицит планируется уменьшить до 340 млрд рублей, или 10% от размера бюджета.

На 1 июля бюджет Москвы располагал солидной «подушкой ликвидности» в размере 940 млрд рублей, из которых на собственные средства города, впрочем, приходилось чуть меньше половины.

По прогнозу международного рейтингового агентства S&P, к концу года столичное правительство полностью израсходует собственные остатки средств, оставив «про запас» только деньги на счетах бюджетных учреждений. Это около 500 млрд рублей, которые будут служить «буфером ликвидности» и в случае необходимости смогут покрыть обязательства города.

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