Афганцы вышли на антипакистанский марш в Кабуле 7.09.2021, 11:50

Фото: Reuters

Участники акции стартовали к северу от столицы и прошли до посольства Пакистана.

В Кабуле боевики "Талибана" начали стрелять в участников антипакистанской акции. Об этом РИА "Новости" рассказал очевидец.

Информации о пострадавших пока нет.

Протесты в столице Афганистана начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Как сообщил РИА Новости один из участников акции, они стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.

Ранее представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид призвал население Афганистана воздержаться от акций протеста и демонстраций, поскольку страна "только вышла из кризиса".

В августе на фоне вывода из страны американского контингента "Талибан" захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.

Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.

Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.

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