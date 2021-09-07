Афганцы вышли на антипакистанский марш в Кабуле
- 7.09.2021, 11:50
Участники акции стартовали к северу от столицы и прошли до посольства Пакистана.
В Кабуле боевики "Талибана" начали стрелять в участников антипакистанской акции. Об этом РИА "Новости" рассказал очевидец.
Информации о пострадавших пока нет.
Протесты в столице Афганистана начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Как сообщил РИА Новости один из участников акции, они стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.
Ранее представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид призвал население Афганистана воздержаться от акций протеста и демонстраций, поскольку страна "только вышла из кризиса".
В августе на фоне вывода из страны американского контингента "Талибан" захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.
Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.
Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.