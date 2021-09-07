Беларусь после забастовки Telegram-канал «Баста!»

7.09.2021, 11:53

Фото: ТАСС

Готовиться нужно уже сейчас.

Попытайтесь себе представить Беларусь после успешно проведенной забастовки. Когда рабочие скажут свое финальное слово в этой борьбе, они станут своими в обществе. Рабочих будут слушать, с рабочими будут взаимодействовать. Ни один узурпатор, если таковой придет снова, ни один одиозный руководитель, больше не посмеет встать на пути у них. Иначе даже неправильно вылетевшее слово в их сторону вызовет всеобщий страйк.

Если говорить о зарплатах, то руководство предприятий будет бояться недоплатить своим сотрудникам. В обществе станет совсем ни чем-то новым, а вполне себе обыденным, отстаивание прав при помощи забастовок. Мировая практика это уже показывает.

Давайте мы возьмем положительный опыт других стран и применим самый мирный метод борьбы с нелегитимной властью уже сейчас. Мы, рабочие, можем разрешить проблему в два счета. Подготовиться и остаться дома, проще и не придумаешь.

Коллективно и единодушно выразив свое «нет» таким образом. Власть сразу пойдет на попятную. В стране предзабастовочное состояние, а это значит, что готовиться нужно уже сейчас.

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