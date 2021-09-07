«Чык-чырык» и другие: как белорусские стендаперы покорили Россию 7.09.2021, 11:56

Особенным успехом пользуются шутки на политические темы.

В конце лета МВД РФ сообщило о пожизненном запрете на въезд в Россию для комика из Беларуси Идрака Мирзализаде.

— В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц, – заявили в ведомстве.

Идрак — гражданин Беларуси, только в марте он получил вид на жительство в России. Незадолго до решения МВД Мирзализаде был осужден на 10 суток административного ареста по делу о возбуждении ненависти или вражды.

Дело в том, что силовикам не понравилось выступление стендапера, где он рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются люди «неславянской внешности» при съеме квартиры в Москве. Парадокс в тот, что этот монолог был как раз направлен против ксенофобии и расизма, но власти оценили шутку совсем наоборот.

Сейчас Мирзализаде уже покинул Россию, где он находится – не сообщается. Но вряд ли это будет и Беларусь.

«Салідарнасць» рассказывает о популярных белорусских комиках, которые умеют не только шутить, но и не боятся говорить правду.

Идрак Мирзализаде

Парень родился в Азербайджане, но почти всю жизнь провел в Минске. Его отец Кахин Мирзализаде был очень неординарной личностью, он родом из Азербайджана, но по национальности — талыш.

Это небольшой народ иранского происхождения. Если вы помните когда-то очень популярный в интернете ролик «Ты кто такой? Давай, до свидания», то он как был снят на талышской свадьбе в Азербайджане.

Кахин Мирзализаде был приверженцем независимого государства талышей, потому его отношение с Азербайджаном не очень заладились. Свои взгляды он передал и сыну, Идрак в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале в России сказал фразу «Свободу Фахраддину Абосзода», но сделал вид, что это шутка и данные слова ничего не значат.

На самом деле Фахраддин Абосзода — это лидер талышского национального движения, философ, который был арестован в России и передан властям Азербайджана (там он скончался в тюрьме).

Отец Идрака в свое время был в Белорусском народном фронте (еще времен Зенона Позняка), дружил со многими белорусскими писателями (такими, как Рыгор Барадулин), вместе с которыми даже подготовили сборник талышской поэзии по-белорусски.

Кахин занимался строительным бизнесом в Минске. Умер в возрасте 52 лет в мае 2020 года от пневмонии и сердечной недостаточности.

Идрак стал дружить с юмором еще со времен школы, где вместе с другом основали тандем. Потом был КВН и учеба в Институте журналистики БГУ. Карьеру в стендапе он начинал строить на телеканале ТНТ, но быстро выбрал направление вне ТВ. Его сольные концерты на ютубе набирают миллионы просмотров.

9 августа 2020 года Мирзализаде был на улицах Минска, как и тысячи других людей. На воскресные марши он прилетал специально из России. А на запись передачи «Слабое звено» Мирзализаде, как и его друг Ваня Усович, пришел с бчб-браслетом.

Слава Комиссаренко

Наверное, самый известный белорусский комик нового поколения. Славе 36 лет, он родом из Минска. Говорит, что чувство юмора ему передалось от отца, учителя английского языка. Иногда отец своими неожиданными импровизациями мог заставить учеников беспрерывно смеяться много минут подряд.

От родителя Слава перенял страсть к изучению иностранных языков. Говорит, что ему нравился сам процесс.

После школы Слава поступил на учебу в «нархоз», где получил диплом маркетолога. Хотя, наверное, вполне мог стать спортсменом — с ростом в 200 см, перед ним были открыты самые разные возможности.

В то время стендап-сцена Минска только начиналась – для признания было необходимо ехать в Москву. И в столице России на минчанина быстро обратили внимание. Сначала было третье место в «Смехе без правил», а затем «Убойная лига» и Comedy Battle.

Долгое время он был связан работой на телеканале ТНТ, откуда ушел в 2020 году. Дело в том, что по контракту комики должны были писать чуть ли не по 400 монологов в полгода — это огромная цифра, которая очень усложняла работу.

После ухода с ТНТ некоторых продюсеров Комиссаренко опять вернулся на телеканал.

Комик давно шутит в своих монологах про Лукашенко и Беларусь. Еще в 2015 году он рассказывал о президентских выборах:

— У нас недавно были президентские выборы, на которых «победил» Лукашенко. Неожиданно, да? Что были выборы. Все же думали, что у нас это статическая должность. Представляете, он набрал 83,5% голосов. Я думаю, он может лучше, но это же не последний раз, а всего только пятый. Я посмотрел, что Путин в последний раз набрал 63% голосов. Если бы Лукашенко набрал 63%, то мне кажется, то он бы сказал: «63? Ой, ну все ваабшчэ не нада. 63? Эта палучаецца как будта я навязываюся, как будта эта не вам, а мне нада».

В целом это были достаточно безобидные шутки, но даже их вырезали с эфиров ТВ в Беларуси. Сам Комиссаренко как-то признавался, что после таких выступлений боялся лететь в Беларусь, но однажды ему понадобилось менять паспорт и оказалось, что никакого интереса к его персоне со стороны силовиков не было.

С первых дней протестов 2020 года Комиссаренко поддержал людей, что выходили на улицы, призывал остановить насилие и наказать виноватых.

Огромную популярность Комиссаренко заслужил после выступление на шоу «Что было дальше?», где назвал Лукашенко «чык-чырыком» и высмеял его выход с автоматом. В начале года Комиссаренко сообщил, что в Беларуси запретили его выступления и забрали гастрольное удостоверение.

— Я даже знаю, кто поставил один «дизлайк», — сыронизировал Слава.

Ваня Усович

Пока что единственный белорусский стендапер, который был в гостях у Юрия Дудя. После той передачи многие узнали, что у Вани чуть ли ни маниакальная страсть к составлению списков, причем, самых разных — от девушек, с которыми он переспал, до СМИ, которым он отказывал в интервью.

Также Усович рассказал о своей квартире в Москве, которую купил за 22 миллиона российских рублей (около 300 тысяч долларов).

Усовичу 28 лет. Он родом с Мяделя Минской области. Сам говорил, что никогда не утруждал себя тем, чтобы идти в школу через главную дорогу, а просто перепрыгивал через забор.

Большой страстью Вани в детстве были компьютерные игры, с одноклассниками он рубился в Counter Strike и Warcraft.

Учился Усович в «нархозе», как и Комиссаренко, там они и познакомились, их сроднила любовь к стендапу. В скором времени Слава уехал в Москву, но про друга не забыл. Именно Комиссаренко порекомендовал на ТНТ своего соотечественника.

Усович, не долго думая, бросил учебу и поехал покорять Россию.

Иван полюбился зрителям из-за своей простовато-небрежной формы общения. Для молодежи он стал более понятным, чем ветераны стендапа. Но путь к успеху был не таким простым, Усович даже задумывался о том, чтобы вернутся домой.

Долгое время Усович не предавал теме политики внимания в своих монологах, но все поменялось, как и для многих других белорусов, в 2020 году.

Еще до дня выборов в программе Ильи Варламова он сказал: «Единственная надежда — что много белорусов выйдет на улицы и покажут Лукашенко, что их не 10%, как он отдал Тихановской и Бабарико».

У Дудя Усович добавил: «Что мне не нравится? Что людей бьют палками по лицу». Когда начались выборы, то под прямым ударом оказалась и семья Усовича. Брата Ивана задержали и четыре дня продержали в изоляторе на Окрестина.

Андрей Скороход

Ему 33 года, а родом из Старых Дорог. Наверное, это тенденция, но Андрей учился, естественно, в «нархозе», где заболел КВН. Много выступал со своей командой «Потерянные мысли», а также в белорусском Comedy Club. Так старательно это делал, что на учебу времени уже не хватало. В результате Скорохода отчислили из вуза. Сам парень, кажется, но тот момент сильно этому не расстроился.

А вот следующий этап жизни светлым не назовешь никак: одновременно закрылся и белорусский «камеди» и развалилась команда КВН. Андрей даже раздумывал над тем, чтобы вернуться к родителям, но это все равно что расписаться в том, что ты лузер.

В сложной ситуации другу опять помог Слава Комиссаренко, который посоветовал Скорохода смоленской команде КВН «Триод и диод». Удачное выступление смолян позволило белорусу улучшить свое материальное положение, а также пробиться в российский Comedy Club. Скороход — один из самых популярных резидентов клуба.

Свою политическую позицию комик стал демонстрировать еще до 2020 года. Например, в 2019 он всех белорусов с Днем Воли. Носил майку с Погоней.

Во время и после президентских выборов Скороход много высказывался о событиях в Беларуси, он призывал власти не уничтожать свой народ, а избиение людей называл фашизмом.

Сейчас он тоже не может выступать в Беларуси.

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