Раскрыт секрет остроты муравьиных «зубов» 7.09.2021, 11:58

Новое исследование показало, что жвалам муравьев позавидовал бы любой плотник или хирург.

Специалисты из Университета Орегона и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США выяснили, как муравьи, пауки и некоторые другие крошечные существа наносят болезненные укусы и с легкостью разрезают довольно плотные материалы, пишет «Вокруг света».

Жвалы муравьев были изучены с помощью атомно-зондовой томографии. Оказалось, что они состоят на 8% из цинка. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Мы смогли увидеть, что цинк равномерно распределен в зубе, что было неожиданностью. Мы ожидали, что цинк будет собран в наноразмерные кластеры», — отметил один из авторов исследования Арун Деварадж (Arun Devaraj).

По словам исследователей, такое расположение атомов цинка позволяет сделать жвалы максимально острыми и крепкими. Если бы они были сделаны из материалов, которые встречаются в человеческих зубах, то муравьям потребовалось бы прикладывать на 60% больше усилий, чтобы достичь обычных для себя результатов.

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