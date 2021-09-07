Deutsche Bank отказался работать с белорусскими банками 7.09.2021, 11:59

Их корреспондентские счета закрываются.

Беларусбанк информирует клиентов о том, немецкий Deutsche Bank с 17 сентября закрывает корреспондентские счета банка в долларах, евро и фунтах стерлингов, сообщает «Белсат».

Переводы на счета Белагропромбанка и Беларусбанка через Deutsche Bank AG и Deutsche Bank Trust Company Americas N.Y. будут возвращаться плательщикам без исполнения.

Такая же ситуация и с банком «Дабрабыт». Сообщают, что еще месяц назад клиентам банка начали поступать сообщения, что Deutsche Bank закрывает корреспондентский счет этого банка.

Это означает, что международные компании больше не смогут делать переводы на счета юридических и физических лиц в этих банках, так как их платежи просто не будут приходить.

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