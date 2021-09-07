Центр Феодосии в оккупированном Крыму затопило нечистотами 5 7.09.2021, 12:07

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Коммунальные ЧП для жителей полуострова под оккупацией РФ стали обыденным явлением.

В понедельник, 6 сентября, по центральным улицам оккупированной Феодосии в который раз мощным потоком промчались фекальные воды.

Об этом сообщает sprotyv.info.

На пересечении улиц Советской и Победы образовалось небольшое озерцо с узнаваемым запахом, а из канализационных люков били фонтаны нечистот. Частично аварию удалось устранить, а на проспект Айвазовского, как раз напротив городских пляжей все еще идут ремонтные работы. Причина аварии выясняется.

Отметим, в Крыму канализационная система приморских городов и поселков выстроена по типу глубоководного выброса в море очищенных стоков. Но так как канализационные очистные сооружения были построены очень давно, многие из них не только не справляются с нагрузкой, но и нуждаются в реконструкции. Из-за того, что трубы глубоководного выброса прогнили, плохо очищенные стоки вытекают не в двух-трех километрах от берега, а прямо на улицы и пляжи.

Так, канализационные стоки превратили часть крымского побережья в сливную яму, но оккупационные «власти» упорно не замечает проблемы и тем более — даже не пытаются ремонтировать прогнившую канализационную систему. Поэтому прорывы в трубах для жителей оккупированного Крыма стали обыденным явлением.

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