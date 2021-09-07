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Израиль атаковал завод по производству ракет ХАМАС

  • 7.09.2021, 12:14
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Израиль атаковал завод по производству ракет ХАМАС

Видеофакт.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким целям в секторе Газа. Об этом 7 сентября израильские войска сообщили в Twitter, подробности, пишет "Гордон".

Самолет израильских ВВС ударил по заводу по производству ракет ХАМАС, а также по бетонному заводу в Хан-Юнисе. Бетон, изготовленный на заводе, был использован для строительства сети подземных террористических туннелей ХАМАС.

Эти объекты были расположены в центре гражданского района в секторе Газа, недалеко от культурных объектов, мечетей и водоснабжения.

Атаки ЦАХАЛ стали ответом на действия палестинского движения ХАМАС, которое запустило воздушные шары с зажигательными смесями на территорию Израиля. В результате произошло несколько пожаров на юге страны.

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