Израиль атаковал завод по производству ракет ХАМАС
- 7.09.2021, 12:14
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Видеофакт.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким целям в секторе Газа. Об этом 7 сентября израильские войска сообщили в Twitter, подробности, пишет "Гордон".
Самолет израильских ВВС ударил по заводу по производству ракет ХАМАС, а также по бетонному заводу в Хан-Юнисе. Бетон, изготовленный на заводе, был использован для строительства сети подземных террористических туннелей ХАМАС.
Эти объекты были расположены в центре гражданского района в секторе Газа, недалеко от культурных объектов, мечетей и водоснабжения.
Атаки ЦАХАЛ стали ответом на действия палестинского движения ХАМАС, которое запустило воздушные шары с зажигательными смесями на территорию Израиля. В результате произошло несколько пожаров на юге страны.
فيديو لقصف طائرات الاحتلال لموقع للمقا..ومة جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/4MphdWKILv— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021