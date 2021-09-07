До 30%: стало известно, на какие продукты в Беларуси вырастут цены 5 7.09.2021, 12:12

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Опубликовано официальное постановление.

Официально опубликовано постановление о регулировании цен до конца 2021 года, о котором сообщалось ранее. Теперь надбавки к ценам увеличатся на 10-30%, подметило издание Office Life.

Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете министров согласовала повышение цен в Беларуси на мясо и мясопродукты, включенные в перечень социально значимых товаров. Цены на мясо разрешили увеличить на 4,9%.

Надбавка к ценам на некоторые социально значимые товары должна быть не более 10%, если рентабельность по этой позиции в 2020 году не превышала также 10%. В других случаях для определения наценки просто берется фактический уровень рентабельности прошлого года.

Это касается следующих товаров:

рыбы свежей (семейство карповых);

субпродуктов мясных пищевых (кроме субпродуктов из птицы);

консервов мясных (говядины тушеной консервированной, свинины тушеной консервированной);

колбасы полукопченой, варено-копченой;

маргарина;

крупы перловой;

свежего чеснока, свежего перца сладкого.

Некоторые позиции повторяются и во втором списке постановления. В этом перечне более четко указаны пределы надбавок на некоторые продукты:

рыба свежая (семейство карповых) — до 25%;

субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы) — 20%;

консервы мясные (говядина тушеная консервированная, свинина тушеная консервированная) — 20%;

колбаса полукопченая, варено-копченая — 20%;

маргарин — 30%;

крупа перловая — 30%;

свежий чеснок, свежий перец сладкий — 30%.

Кроме того, отдельным абзацем прописано, что не более чем на 30% могут быть определены надбавки оптовые и торговые (уже с учетом оптовых) на:

— на соль поваренную пищевую (в том числе йодированную, фторированную, за исключением морской и гималайской соли);

— чай черный байховый весовой и фасованный без вкусовых и ароматических добавок, без дополнительного растительного сырья (за исключением того, что продается в сувенирной упаковке или подарочно оформленной коробке; другое исключение — фиточаи, чайные напитки, наборы);

— кофе растворимый весовой и фасованный без добавок (за исключением кофе без кофеина, кофейных напитков, наборов).

И наконец, для ИП и юрлиц, которые хранят стабилизационные запасы важных продуктов, лимит рентабельности в 10% считается с учетом расходов на транспортировку, хранение, заготовку и различных обязательных платежей.

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