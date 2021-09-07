Немецкие политики: Диктатору нужно сделать больно 3 7.09.2021, 12:17

2,478

Самые жесткие критики Лукашенко имеют хорошие шансы войти в будущее правительство Германии.

Как в Германии реагируют на приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку?

Белорусский историк, доктор философии и политический обозреватель Александр Фридман выделяет важные аспекты:

Острая критика как сегодняшнего руководства Германии, так и ЕС, которые, по мнению прессы, снисходительно относятся к белорусской диктатуре и недостаточно делают для поддержки демократических сил в Беларуси. Достается, кроме того, и немецкому бизнесу, который продолжает вести дела со страной, в которой выносятся столь отвратительные приговоры.

Необходимость новых и действенных санкций. Среди политиков первого эшелона наиболее жестко высказались кандидат на пост канцлера от «Зеленых» Анналена Бербок и лидер либеральной СвДП Кристиан Линднер. Если Бербок в своем заявлении сконцентрировалась на политзаключенных и приговоре Марии и Максиму, то Линднер призвал к решительным действиям: «Нужны санкции, которые ударят по диктатору и его сторонникам там, где больно».

На сегодняшний день оппозиционные «Зеленые» и СвДП - партии, которые уделяют повышенное внимание белорусской теме - имеют хорошие шансы войти в будущее правительство Германии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».