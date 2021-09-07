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Силы сопротивления в Панджшере продолжают вести бои с талибами

  • 7.09.2021, 12:22
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Силы сопротивления в Панджшере продолжают вести бои с талибами
Фото: AFP / Ahmad Sahel Arman

Представитель Фронта сопротивления Афганистана рассказал о новой волне противостояния.

Силы сопротивления в Панджшере не прекращают вести бои в этой провинции с талибами, сообщил в Twitter представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.

"Соотечественники львы и орлы (горных хребтов) Гиндукуш в (районе) Андараб и (провинции) Панджшер сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе", – отметил Назари, которого цитирует РИА "Новости".

В начале августа боевики "Талибана" на фоне вывода войск США из Афганистана начали наступление на позиции правительственных сил и 15 августа вошли в Кабул. Шестого сентября талибы заявили о захвате единственной неподконтрольной им провинции – Панджшера. Силы сопротивления опровергли эти сведения.

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