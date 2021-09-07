Назван сок, который лучше всего помогает снизить давление 4 7.09.2021, 12:33

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Выводами поделились специалисты по фармакологии из Хельсинкского университета.

Многие люди страдают от повышенного давления, которое ухудшает самочувствие, мешает нормальной жизнедеятельности и может привести к серьезным последствиям, пишет u-news.com.ua.

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов.

Доктор Энн Кивимяки с кафедры фармакологии Хельсинкского университета провела исследование с участием лабораторных крыс с гипертензией. Около трех месяцев животным давали соки клюквы, черной смородины и брусники. Дело в том, что в этих ягодах в большом количестве содержатся полифенолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижает высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влияет на состояние сосудов. При этом он не препятствует возрастному повышению артериального давления. Эффект от других соков был не так заметен.

Автор исследования уточнила, что полученные данные надо еще проверить на людях с немного повышенным давлением.

— Брусничный сок не заменит лекарства, но это хорошая добавка к пище, — считает Энн Кивимяки.

Ранее были названы три продукта, которые противопоказаны при высоком давлении.

По мнению медиков, от гипертонии сегодня страдают примерно треть населения планеты. К этому недугу чаще всего приводят вредные привычки (алкоголь и курение), неразборчивость в еде и низкая физическая активность.

Однако пока колебания на тонометре небольшие, большинство людей даже не догадываются о том, что у них гипертония. Установить точный диагноз может только врач. Но обращаться к нему надо не тогда, когда давление скачет до критических отметок, а гораздо раньше – едва появились даже незначительные изменения показаний тонометра. Это уже сам по себе тревожный фактор, указывающий на неприятные изменения в организме человека.

Все дело в том, что пока человек не знает о своей болезни, он продолжает вести привычный образ жизни и тем самым еще больше нарушает работу органов и систем. Из-за скачков давления кровеносные сосуды быстрее изнашиваются. А это, в свою очередь, может привести к ранним инфарктам и инсультам.

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