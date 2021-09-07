Глава «Лукойла» предрек обрушение рынка при нефти по $100 1 7.09.2021, 12:40

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Нефтяная отрасль в РФ перегружена.

Стоимость нефти на уровне 65-75 долларов за баррель комфортна как для производителей, так для и потребителей нефти, считает президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Высокие цены на нефть несут риски обрушения для рынка, заявил он в интервью газете «Коммерсант».

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили,- обрушению рынка», - сказал он. По его словам, стоимость нефти в коридоре 65-75 долларов за баррель «комфортна для потребителей, и страны - участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов».

Алекперов также считает, что соглашение ОПЕК+ как институт регулирования «создан навсегда».

Глава «Лукойла» назвал нефтяную отрасль перегруженной в части налогов. «Повторю, реальная налоговая нагрузка «Лукойла» в России в так называемой приведенной цене нефти - около 50%. Конечно, это высокое налогообложение. Но в то же время даже такой налоговый режим дает возможность формировать и прибыль, и средства для инвестиций», - отметил он.

Вместе с тем, по словам Алекперова, компания ведет конструктивный диалог с Минфином по переводу месторождения имени Корчагина на Каспии на режим налога на дополнительный доход (НДД). А по возврату налоговых стимулов для сверхвязкой и высоковязкой нефти решения найти пока не удалось, констатировал он.

«Мы считаем, что будущее добычи нефти в России связано со сложно построенными месторождениями, сверхвязкими запасами, и чем быстрее мы будем внедрять технологии в этой области и вести промышленные работы, тем надежнее будет сырьевая база страны на долгую перспективу. Так что я надеюсь, что в будущем налоговое решение по этим месторождениям найдется, потому что они должны быть эффективны при цене нефти 50-55 долларов за баррель», - сказал Алекперов. В этом случае есть стимул для активных инвестиций, для вовлечения новых запасов в разработку, резюмировал он.

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