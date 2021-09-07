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МТЗ может остаться без шестеренных насосов

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  • 7.09.2021, 12:48
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МТЗ может остаться без шестеренных насосов

У минского предприятия наблюдается дефицит запчастей.

Работники Минского тракторного завода сообщили в «Прожектор регионов» о дефиците запчастей, в частности шестерных насосов, которые белорусское предприятие закупает у украинской «Гидросилы», сообщает «Беларусь головного мозга».

Белорусские насосы, выпускаемые «Житковичским моторостроительном заводом», МТЗ не закупает, так как они значительно уступают по качеству украинским.

Но, возможно, скоро закупать станет негде: украинское предприятие находится в критической ситуации.

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