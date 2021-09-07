Бюджетников в Беларуси ждет «сюрприз» 2 7.09.2021, 13:06

3,908

Что происходит с деньгами у государства?

От того, как развивается экономика, зависит состояние государственных финансов – исполнение бюджета страны. А ситуация с бюджетом напрямую оказывает влияние на доходы бюджетников – учителей, врачей, работников государственных и силовых органов, работников культуры и т.д.

Сайт «Инфобанк» показал, как обстоят дела с бюджетом сектора государственного управления Беларуси, который складывается из республиканского бюджета, местных бюджетов и фонда социальной защиты населения ФСЗН («пенсионный фонд»).

Ковид-пандемия весной 2020-го, вызвавшая глобальный экономический кризис с обвалом цен на нефть и вслед – на остальные товары, а затем – политический кризис осенью с выносом денег из банков и падением розничного товарооборота, привели к резкому ухудшению бюджета Беларуси.

А именно – сильно сократились бюджетные доходы, и бюджет стал исполняться со значительным «минусом»: расходы начали превышать доходы.

Добавила «дегтя» в исполнение бюджета «операция по спасению» некоторых госпредприятий в начале 2021-го («дело БМЗ»), из-за чего в январе этого года резко выросли бюджетные расходы.

Результат: создался сильнейший – рекордный в истории – дефицит бюджета Беларуси.

Но сейчас, с восстановлением, и даже превышением докризисного уровня цен на нефть и, значит, на экспортируемые Беларусью нефтепродукты, с ростом мировых цен на калийные удобрения, на продовольствие, да и на все другие товары, ситуация с исполнением бюджета стала улучшаться.

И относительно минусового периода 2020-го сегодня выходит значительный «плюс» по доходам – в апреле-июле 2021-го доходы бюджета уже сильно выше, чем в кризисных апреле-июле 2020-го.

В июле уже создался довольно большой профицит бюджета – 1,132 млрдBYN: настолько доходы превысили расходы бюджета по итогам 7 месяцев 2021 года.

Мало того, в июле 2021-го стали рекордными за всю историю месячные доходы бюджета (правда, только в номинальном выражении) – 7,131 млрдBYN.

Хотя июль, равно как январь, апрель и октябрь – это месяцы уплаты квартальных налогов, отчего в эти месяцы всегда бюджетные доходы наибольшие в году.

А вот месячные расходы бюджета (5,084 млрдBYN) выросли в июле далеко не так сильно.

Результатом значительного улучшения ситуации с бюджетными доходами в июле стал рекордный месячный «плюс»: профицит бюджета в июле составил 2,047 млрд – наибольший за 2 года.

В январе, апреле, июле и октябре – традиционно большой профицит бюджета благодаря уплате в этих месяцах квартальных налогов.

В этом году в январе впервые образовался месячный дефицит, что стало результатом указанного выше резкого роста расходов на «операцию по спасению» крупных госпредприятий («дело БМЗ»).

Сравним исполнение бюджета в 2021 году с 2020-м.

В январе-июле:

2020 год – дефицит бюджета 1,333 млрдBYN

2021 год – профицит бюджета 1,132 млрдBYN.

В июле:

2020 год – профицит бюджета 0,806 млрдBYN

2021 год – профицит бюджета 2,047 млрдBYN.

Улучшение в 2021-м относительно соответствующих периодов 2020 года составило:

по январю-июлю – на 2,465 млрдBYN

по июлю – на 1,242 млрдBYN.

Итак, ситуация с бюджетом в Беларуси где-то с марта-апреля постепенно улучшается, а в июне-июле относительно июня-июля прошлого года – уже значительно лучше.

Это стало результатом восстановления мировых цен на главные экспортные товары Беларуси – нефтепродукты, калийные удобрения, продовольствие.

У предприятий выросла прибыль, особенно нефтеперерабатывающих – соответственно, вырос приток в бюджет налога на прибыль.

Так, июль 2021-го относительно июля 2020-го по бюджету сектора государственного управления:

всего доходы бюджета – больше на 28,4%, в том числе

поступление налога на прибыль – больше на 73,8%.

Январь-июль 2021-го относительно января-июля 2020-го:

всего доходы бюджета – больше на 18,7%, в том числе

поступление налога на прибыль – больше на 94,5%.

Из всего прироста доходов бюджета по итогу 7 месяцев 2021 года относительно 2020-го, прирост поступления налога на прибыль – наибольший. На втором месте – прирост поступления НДС.

Январь-июль 2021-го относительно января-июля 2020-го:

доходы бюджета – больше на 5,562 млрдBYN, в том числе

поступление налог на прибыль – больше на 1,410 млрдBYN

поступление налога на добавленную стоимость – больше на 1,303 млрдBYN

поступление доходов от внешнеэкономической деятельности – больше на 912 млнBYN

поступление в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) – больше на 865 млнBYN.

Конечно, в этом приросте большая составляющая инфляционного приращения. Покажем, цифры исполнения бюджета в различных ракурсах – номинальном, реальном, долларовом.

Доходы бюджета сектора государственного управления в январе-июле 2021-го составили 35,337 млрдBYN. Это – рекордное номинальное значения для этого периода года, на 18,7% больше, чем в январе-июне 2020-го.

Однако общая инфляция за год составила 16,0% (индекс-дефлятор ВВП в январе-июле 2021-го – 116,0%). Так что реальный рост доходов в 2021-м относительно ковид-кризисного 2020-го – 2,3%.

Наибольшие доходы в реальном выражении были в 2013-м и в 2018-19 гг. Сейчас, в 2021-м, они заметно меньше, чем тогда. Меньше даже, чем в 2012-17 гг.

В долларовом эквиваленте доходы бюджета первых 7 месяцев 2021-го ($13,75 млрд) выросли на 9,1%. Этот рост стал возможным благодаря падению курса доллара в апреле-июле. Наибольшие же доходы бюджета в $-эквиваленте были в 2013-14 гг.

А вот расходы бюджета января-июля в реальном выражении упали – на 5,2% (с корректировкой на инфляцию через дефлятор ВВП) относительно января-июля прошлого года.

Хотя номинально расходы бюджета за 7 месяцев 2021-го выросли относительно 7 месяцев 2020-го на 10,0%, составив 34,205 млрдBYN.

В долларовом же эквиваленте сумма израсходованных в январе-июле бюджетных денег – $13,31 млрд – максимум после 2015-го.

По итогам января-июля в бюджете сектора государственного управления создан профицит денег. И хоть он небольшой, это уже кардинальное улучшение относительно прошлогоднего «минуса».

Но в сравнении со всеми предыдущими годами, кроме 2020-го, результат исполнения бюджета в 2021 году – худший, если смотреть в процентах к ВВП и в долларовом эквиваленте.

Но в месячном исполнении бюджетный результат июля этого года – уже не только намного лучше прошлогоднего, но даже близок уровню лучших предыдущих лет.

Даже реальные, с инфляционной поправкой, июльские доходы бюджета стали заметно выше, чем в прошлом году. А номинально – выше на 28,4% в BYN-рублях и на 22,2% в долларах.

В то время как месячные расходы бюджета в июле стали в реальном выражении заметно ниже. И только номинально выросли: на 7,1% в BYN-рублях и на 1,9% в долларовом эквиваленте.

В июле вышел «в плюс» даже скользящий годовой бюджетный результат, впервые с мая 2020-го.

За год (за последние 12 месяцев суммой месячных объемов) – с августа 2020 года по июль 2021-го – бюджет Беларуси (сектора государственного управления, включая ФСЗН) исполнен так:

доходы – 57,539 млрдBYN

расходы – 57,163 млрдBYN

превышение доходов над расходами – 376 млнBYN

профицит бюджета составил 0,23% ВВП.

В 2018-м был огромный профицит: пиковая скользящая годовая сумма – 5,429 млрдBYN, +4,46% ВВП. После чего началось падение «плюса».

А кардинальное ухудшение ситуации пошло с 2020-го, очень сильное – с марта-апреля 2020-го, с ковид-кризиса. И уже в июне того года скользящий годовой профицит сменился дефицитом.

И вот в июле 2021-го – возвращение профицита.

Улучшение исполнения бюджета – это результат улучшения внешнеторговой конъюнктуры. Равно как ухудшение в прошлом году было результатом ухудшения внешней конъюнктуры.

Подъем в этом году мировых цен на нефтепродукты и калийные удобрения – главные экспортные товары Беларуси – до уровня выше, чем были до ковид-кризиса, вернули высокую прибыльность этих производств, а вместе с этим – и рост доходов бюджета. Плюс рост экспортной пошлины.

Но именно на эти товары как раз и введены санкции ЕС и США. Полноценное действие и влияние которых начнется, как утверждают специалисты, в конце года. Значит, в конце года для Беларуси кардинально ухудшатся внешнеэкономические условия для торговли этими товарами.

Возможное сильное снижение объема продаж и прибыльности внешнеторговых операций с этими товарами неизбежно вызовет сокращение доходов в бюджет.

Хотя, пока нефтепродукты будут продаваться в Украину, нефтяные доходы будут оставаться еще довольно значительными. Но и эта «лавочка» может прикрыться, ведь Украина ведет переговоры с польской группой «ORLEN OIL» как потенциальным поставщиком нефтепродуктов.

В прошлом году сильное ухудшение бюджетного результата было покрыто размещением в июне 2020-го еврооблигаций на $1,25 млрд. Но сейчас это уже невозможно.

Не выходит пока разместить и рублевые облигации в России (на сумму 100 млрдRUR), хотя уже давно вышли соответствующие документы и даже определены 10 российских банков для этого.

Значит, текущее улучшение исполнения бюджета может снова смениться сильным ухудшением, и бюджетникам придется «потуже затянуть пояса». Уже сейчас зарплаты у белорусских учителей ниже, чем у украинских. Хотя государство может их повысить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».