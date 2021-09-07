Bloomberg: У России проблемы с газом 2 7.09.2021, 13:10

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фото: тасс

У российского газового гиганта осталось всего два месяца, чтобы довести сократившиеся запасы в хранилищах до рекордного уровня.

По расчетам Bloomberg (перевод — inosmi.ru), «Газпрому» для обогрева россиян этой зимой нужно закачать в российские хранилища почти столько же природного газа, сколько он в настоящее время поставляет своему главному покупателю — Западной Европе.

У российского газового гиганта осталось всего два месяца, чтобы довести сократившиеся запасы в хранилищах до рекордного уровня. Министр энергетики Николай Шульгинов надеется, что «Газпром» с этой задачей справится. Для этого в подземные российские хранилища потребуется закачивать около 80% от ежедневного объема экспорта в Западную Европу.

Эти расчеты, основанные на данных «Газпрома», подают Европе тревожный сигнал. У нее уже заканчивается время, необходимое для наращивания собственных резервных запасов перед окончанием летнего сезона. Европейские страны от Британии до Испании и Германии уже ведут борьбу с энергетической инфляцией, вызванной повышением цен на газ и электричество.

«Чтобы достичь этой цели, „Газпрому" придется отказаться от своего приоритета, каким являются дискреционные поставки в Европу, — заявил ведущий аналитик по европейскому газу из компании ICIS Томас Марзек-Мансер (Tomas Marzek-Manser). — С учетом масштабов проблемы я могу уверенно сказать, что эта цель будет достигнута».

Европейские цены на газ бьют рекорды ежедневно, хотя сейчас летний сезон, и спрос на газ в это время обычно низок. Для данного времени года запасы газа в регионе самые низкие за десять с лишним лет, поскольку из-за холодной зимы газохранилища были опустошены. А поскольку Россия ограничивает трубопроводные поставки и направляет суда с СПГ в Азию, увеличить резервы будет непросто.

Россия является главным поставщиком газа в Европу. Но она и сама крупный потребитель природного газа. Согласно расчетам, проведенным по данным «Газпрома», страна намерена к 1 ноября закачать во внутренние хранилища рекордные 72,6 миллиарда кубометров. Это почти в два раза больше, чем в конце июня. Газ из этих хранилищ она забирает лишь эпизодически.

Для достижения поставленной цели России понадобится пополнять свои хранилища примерно на 280 миллионов кубометров в день, что составляет около 80% от ее ежедневного экспорта в Европу. Марзек-Мансер сообщил, что ежедневный объем закачки в российские хранилища в этом году на 80 миллионов кубометров больше среднего показателя.

Объем добычи у «Газпрома» почти побил 10-летний рекорд. Но необычайно низкие температуры в некоторых регионах прошлой зимой, а также жара этим летом привели к увеличению внутренних потребностей. Экспорт зарубежным потребителям, включая Китай и Турцию, за первые восемь месяцев текущего года также увеличился на 19%.

«„Газпрому" логично заполнить до отказа внутренние хранилища, а затем получать дополнительную прибыль, снова направив газовые потоки в Европу», — сказал директор консалтинговой фирмы Inspired Energy Ник Кэмпбелл (Nick Campbell).

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