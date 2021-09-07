Стало известно, сколько времени человек сможет находиться на Марсе 7.09.2021, 13:26

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Был проведен анализ двух видов излучения.

Специалисты из разных стран провели общее исследование, которое помогло оценить то, как космическая радиация может повлиять на состояние здоровья человека. При этом учитывалось то, как будут себя чувствовать члены экипажа миссии, которая может отправиться на Марс.

Исследователям удалось установить примерное количество времени, которое человек может провести на поверхности этой пустынной планеты, чтобы не нанести слишком сильного вреда своему здоровью.

Ученые сделали выводы, что продолжительность полетов на Красную планету, которыми будут управлять пилоты, не может быть больше, чем четыре года. Причиной этого является слишком высокий показатель радиации, которая будет отрицательно влиять на состояние космонавтов. Результаты проведенного исследования эксперты опубликовали в научном журнале AGU Space Weather, сообщает planetanovosti.com.

Был проведен анализ двух видов излучения, которое считается наиболее опасным для человека. Это СКЛ – солнечные космические лучи, а также ГКЛ или же галактические лучи. Стоит отметить, что интенсивность вторых будет полностью зависеть от того, насколько активным будет Солнце. При этом галактическое излучение отрицательно влияет не только на самого человека, но и даже на используемый космический корабль.

Полет на Марс отнимает около 9 месяцев. При этом оптимальным временем эксперты назвали солнечный максимум. ГКЛ будет не настолько интенсивным за счет того, что нейтрализуется менее опасным солнечным излучением. При этом длительность миссии не должна быть больше четырех лет, ведь по истечению этого времени уровень радиации начнет стремительно увеличиваться.

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