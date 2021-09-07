Гаага дождалась 7.09.2021, 13:31

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Судан и Россия уже не «братья на веки»…

Главного суданского друга Путина, бывшего президента страны Омара аль-Башира, который тридцать лет был при власти и которого в апреле 2019 отстранили от руководства страны после многомесячных протестов. Переходная власть Судана выдает Международному уголовному суду в Гааге. Там его будут судить за преступления в провинции Дарфур во время гражданской войны 2003 – 2008 гг. Глава МИД Судана Марьям аль-Махди сообщила, что «кабинет министров решил передать разыскиваемых должностных лиц МУС», пишет Guildhall.

Встречи в Сочи и Кремле, хвалебные речи касательно чемпионата мира по футболу 2018 года в России, поздравления Путина перед всеми с переизбранием на посту президента… Все это в прошлом. Как и в прошлом миллионы и миллиарды долларов, за которые Кремль пытался купить себе место в этой Северо-африканской стране.

Более десяти лет назад, в 2009 и 2010 годах МУС уже выдал два ордера на арест суданского президента. Что не помешало Путину и Ко спокойно встречаться с разыскиваемым за геноцид диктатором. Диктаторы – они такие! Что им какие-то ордера какого-то Международного уголовного суда! Закон им не писан и не читаем. Но все имеет свой конец. И вот уже 77-летний Омар аль-Башир собирается в Гаагу. Правда, не по собственному желанию, а по принуждению новой власти Судана.

Тридцатилетнее правление Северо-африканского диктатора, щедро поддерживаемого Кремлем, закончилось декабрьской революцией. Не помогли ни присутствие наемников ЧВК Вагнера, ни политтехнологи из структур Пригожина, специально откомандированные в Судан для обеспечения «информационного сопровождения» аль-Башира. Напрасными оказались надежды одного «пожизненного» на пожизненное правление другого. Закономерный конец для диктатора, который многие десятилетия обворовывал, унижал и уничтожал собственный народ.

Смутило ли Путина известие о принудительном «турне» бывшего друга в Международный уголовный суд точно неизвестно. Но стопроцентно Путин понимает, что надежды на военное присутствие в виде российской военной базы в Порт-Судане, могут так и остаться надеждами. Как заявил начальник Генерального штаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью телеканалу «Голубой Нил»: «… В настоящее время мы пересматриваем соглашение относительно российского объекта, потому что не можем подписывать соглашения, которые наносят ущерб интересам Судана.

Оно было подписано при старом режиме, но не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура принятия международных договоров. По этой причине мы пересматриваем его, чтобы четко обозначить интересы Судана».

Интересы современного Судана заключаются в широком международном сотрудничестве, открытой и сбалансированной международной политике, и отказе от политики «узких союзов» предыдущей власти страны.

В документе, который распространило Посольство Судана в Украине говорится: «Новое Переходное правительство в Судане вновь и вновь подтверждает свою положительную готовность участвовать в совместных усилиях ради отстаивания и закрепления принципов демократии, мира и свободы в Судане и других странах. Кроме известных принципов ненападения и непоколебимого уважения суверенитета и территориальной целостности различных стран, кроме положительного и плодотворного взаимодействия с международным сообществом, Судан также подтвердил свою непоколебимую приверженность принципам международного права, добрососедству и невмешательству во внутренние дела других стран». «Декабрьская революция…принесла радость и надежду на более процветающий Судан. Страна надеется на постоянное и плодотворное сотрудничество с международным сообществом и всеми дружественными странами на благо суданского народа и позитивную и активную работу на благо всего человечества».

Поэтому неудивительно, что растущие амбиции России в регионе Красного моря, которые могут угрожать не только свободе судоходства, но и, вообще – безопасности региона, вызывают беспокойство Переходной власти Судана. Времена, когда диктатор Омар аль-Башир ради собственного обогащения охотно выполнял любые пожелания Кремля, остались в прошлом. Путину есть от чего бессильно «скрипеть зубами». Еще одна страна, которую Кремль считал собственным сателлитом, постепенно выходит из-под имперского контроля и выбирает путь демократического развития.

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