Путин до среды ушел в тайгу вместе с Шойгу 19 7.09.2021, 13:43

6,836

Пресс-секретарь Песков отказался назвать место их пребывания.

Президент России Владимир Путин после визита на Дальний Восток и посещения Благовещенска взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отправился отдыхать в тайгу.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — рассказал он.

По его словам, ожидается, что президент вернется в Москву завтра к вечеру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».