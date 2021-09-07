Путин до среды ушел в тайгу вместе с Шойгу

Путин до среды ушел в тайгу вместе с Шойгу19
- 7.09.2021, 13:43
- 6,836
Пресс-секретарь Песков отказался назвать место их пребывания.
Президент России Владимир Путин после визита на Дальний Восток и посещения Благовещенска взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отправился отдыхать в тайгу.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — рассказал он.
По его словам, ожидается, что президент вернется в Москву завтра к вечеру.