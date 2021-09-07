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Путин до среды ушел в тайгу вместе с Шойгу

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  • 7.09.2021, 13:43
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Путин до среды ушел в тайгу вместе с Шойгу

Пресс-секретарь Песков отказался назвать место их пребывания.

Президент России Владимир Путин после визита на Дальний Восток и посещения Благовещенска взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отправился отдыхать в тайгу.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — рассказал он.

По его словам, ожидается, что президент вернется в Москву завтра к вечеру.

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