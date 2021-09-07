Три фланга российской политики и «Талибан» 7.09.2021, 14:03

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Фото: AFP

В кремлевских потеряли способность проводить элементарные причинно-следственные связи.

Примерно с начала десятых внутренний и внешний курс не справившейся с модернизацией России становился все более реакционным, пишет Newssky.

К примеру, правый («левопатриотический», «царьградский») фланг российской политики давно является полным аналогом «Талибана», совмещая язычество уткинцев-вагнеровцев с имитированием православных ритуалов истеблишментарным навершием, вроде Малофеева. Как радовались бы сегодня вдохновители джихада против бывших славянских братьев и принесшего просвещение Запада — протоиреи Всеволод Чаплин и Дмитрий Смирнов. Как празднует сегодня в заточении игумен Сергий Романов. Именно их последователи имеют неплохой шанс сменить прогнивший режим маловера и договорщика Путина, сколько бы он не таскался по монастырям.

Ergo, это вестернизированному слою российского общества — а он откровенно невелик — следует задуматься о своей судьбе, намерен ли этот слой сражаться или бежать?

Еще две общественно-политические прослойки — это поверхностно вестернизированная лоялистская номенклатура и закоренелые сталинисты.

Первая мимикрирует частично, чтобы сохранить хоть часть награбленного, в основном будет уничтожена и изгнана. Что касается сталинистов, то из Сталина окончательно возникнет имам Юсуф, а вот марксистов-ленинистов отправят за борт. Нельзя быть наполовину беременной варваризацией. Может ли этот процесс быть остановлен? Да, примерно как в 1917 и 1991 годах — альянсом части силовой элиты с радикальной диссидой и теневым капиталом. Иначе в 1917 победили бы Пуришкевич с Деникиным, установив нацистский режим за 16 лет до Гитлера. А в 1991 (с продолжением в 93-м) победили бы красно-коричневые, единомышленники Милошевича (но без опыта торговли поддельными сигаретами). Однако, теперь есть проблема — КГБ и ПГУ уже нет, на их месте — глубоко коррумпированные структуры, возглавляемые умственными и физиологическими дегенератами, а нормальные капиталисты выдавлены за границу.

Так что кудахтанье московских каплунов на достигнутые, благодаря американским ошибкам, успехи пуштунского движения, совмещающего родовые обычаи с исламским фундаментализмом — буквально за российской дверью — указывает на исчезновение в кремлевских головах навыка проводить элементарные причинно-следственные связи.

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