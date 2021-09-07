В Аргентине найдены гигантские хищные птицы 7.09.2021, 14:10

8,676

Их летопись началась 25 миллионов лет назад, а завершилась 12 тысяч лет назад

Палеонтологи обнаружили окаменелые останки крупных падальщиков и хищников из вымершего семейства Teratornithidae в центральной части Аргентины, пишет «Вокруг света. Украина».

Тераторнитиды (Teratornithidae) представляли собой очень разнообразное семейство хищных летающих птиц – одних из самых крупных пернатых, которые когда-либо обитали на Земле.

Их летопись началась 25 млн лет назад, а завершилась 12 тыс. лет назад. Ареал обитания Teratornithidae ограничивался исключительно Северной и Южной Америкой.

Впервые их окаменелости палеонтологи обнаружили в 1909 году в знаменитом районе битумных озер Ла-Брея Тар Питс (Калифорния, США).

При этом считается, что тераторнитиды вышли из Южной Америки. Их самые старые останки были найдены в отложениях возрастом 25-5 млн лет в Бразилии и Аргентине. Об этом рассказал доктор Маркос Сенизо, ведущий автор исследования из Университета Маймонидес (Universidad Maimonides) в Буэнос-Айресе.

По словам палеонтологов, крупнейшие представители Teratornithidae весили около 70 кг. А размах их крыльев достигал 7 м. Свою добычу хищники заглатывали целиком.

Новые экземпляры окаменелостей исследователи обнаружили на четырех участках древних отложений. Ученые определили, что останки относятся к семи видам Teratornithidae. Некоторые окаменелости сопоставимы по размеру и морфологии с ранее известным видом Teratornis merriami.

При этом палеонтологи полагают, что имеют дело с ранее неизвестными видами.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Vertebrate Paleontology.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».