Еще один сигнал инвесторам 7.09.2021, 14:21

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Как кейс «Трайпла» скажется на попавшей под санкции экономике?

Указом №326 «Трайпл» обязали возместить полученные от государства льготы.

Как этот указ повлияет на стратегии развития и построение бизнес-моделей предприятий, для которых в нынешних условиях государство стало едва ли не единственным возможным инвестором и катализатором роста?

Об этом газета «Белорусы и рынок» поинтересовалась у предпринимателя, эксперта по управлению и развитию Геннадия Терпиловского:

— Необходимо отметить, что «Трайплу» не все льготы отменены. Ему придется возмещать лишь ряд льгот и преференций, полученных от государства по указу от 2008 года, действие которого продлевалось. Но это не помогло компании выполнить взятые на себя обязательства по строительству жилья на территории бывших военных городков в Минске.

В полном объеме компании не удалось выполнить взятые на себя обязательства, и теперь она должна возместить суммы льгот, связанных с предоставлением площадей под застройку, налогу на недвижимость и льготы по НДС на оборудование, которое ввозилось в страну для выполнения обязательств по указу 2008 года.

Мы не знаем, какие были договоренности и обязательства в полной мере, оговаривавшиеся в 2008 году (когда Юрий Чиж был в другом положении) что называется «тет-а-тет», но в рамках правового поля государство в этом случае скорее всего право.

Подчеркну, что «Трайпл» не одинок. В моей практике случаи, когда инвестиционные договоры, заключенные с государством, не исполнялись, и компании вынуждены были возвращать суммы льгот и преференций, были не раз. Что необходимо делать, чтобы не попасть в подобную ситуацию? Очень внимательно смотреть на условия соглашения: принимая на себя обязательства, предприниматель обязан четко оценивать риски срыва их выполнения.

И это не только риски, связанные с деятельностью предприятий, но и государственных органов управления, которые по различным причинам могут «способствовать» срыву обязательств.

— Каким будет воздействие произошедшего с «Трайплом» на перспективы заключения инвестиционных договоров с властями?

— Негативным. Это еще один сигнал потенциальным инвесторам.

Во-первых, на данный момент, с учетом санкций, экономическая ситуация высокорисковая.

Во-вторых, на сегодняшний день предоставить реальную возможность кредитования может только государство. Если кто-то рассчитывал на получение зарубежных инвестиций, то эти возможности резко уменьшились, скажем так. Как и вероятность закупок зарубежной техники, оборудования, технологий, которые необходимы для выполнения условий договора.

Все вышесказанное увеличивает значение планирования и предусматривает кропотливую разработку стратегий развития предприятий с учетом всех рисков— экономических, политических, — которые будут влиять на экономику страны не через месяц-два, а в ближайшие годы.

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