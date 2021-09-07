Глава МИД Украины о возможной встрече Зеленского с Путиным: Москва уже торгуется 9 7.09.2021, 14:25

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Дмитрий Кулеба

фото: pravda.com.ua

Тема Крыма будет в повестке дня при любых обстоятельствах.

Кремль уже начал торговаться относительно условий возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, пишет «Новое время».

«Хорошая новость — они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видение этой встречи, то теперь они уже торгуются по поводу повестки дня», — сказал он в эфире телеканала 1+1.

Кулеба отметил, что тема Крыма будет в повестке дня при любых обстоятельствах.

«Крым — это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», — сказал министр.

Он добавил, что Россия ищет повод, как соскочить со встречи.

«Встреча с Путиным — это то, к чему мы готовы, а они постоянно ищут повод, как из этого соскочить. Вот в чем фундаментальная разница между нами. Сегодня они говорят о Крыме, завтра придумают еще какой-то аргумент», — резюмировал глава МИД.

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