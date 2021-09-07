Медики выяснили, как часто будут появляться новые штаммы коронавируса

Медики выяснили, как часто будут появляться новые штаммы коронавируса1
- 7.09.2021, 14:31
- 1,400
Эти мутации не будут зависеть от сезона.
Новые штаммы коронавируса в дальнейшем будут появляться каждые три-четыре месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
- Новые мутации будут вне зависимости от сезона. Мутации будут продолжаться постоянно, каждые три-четыре месяца мы будем узнавать, что появился какой-то новый штамм коронавируса, - сказал Тимаков.
Он также отметил, что основной процент заболевших осенью придется на детей и студентов. Зимой коронавирус уйдет на второй план, уступив место гриппу.