Медики выяснили, как часто будут появляться новые штаммы коронавируса 1 7.09.2021, 14:31

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Эти мутации не будут зависеть от сезона.

Новые штаммы коронавируса в дальнейшем будут появляться каждые три-четыре месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

- Новые мутации будут вне зависимости от сезона. Мутации будут продолжаться постоянно, каждые три-четыре месяца мы будем узнавать, что появился какой-то новый штамм коронавируса, - сказал Тимаков.

Он также отметил, что основной процент заболевших осенью придется на детей и студентов. Зимой коронавирус уйдет на второй план, уступив место гриппу.

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