Помогут ли российским властям «двойники» на выборах? 1 7.09.2021, 14:45

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Борис Вишневский с фотографиями своих "двойников"

«Технологии» Кремля могут сработать против него же.

С приближением выборов в Госдуму в России заблокировали сайт "Умного голосования" Алексея Навального, а поисковикам решением суда запретили показывать словосочетание "Умное голосование" в выдаче. Это проект, призывающий голосовать за тех кандидатов, которые имеют наибольшие шансы победить выдвиженцев от "Единой России".

Одним из таких перспективных кандидатов может стать депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Против него власти выставили сразу двух "двойников" – людей с такими же именами и фамилиями (фамилии, как выяснилось, они поменяли недавно) и даже похожими внешне.

Насколько такая электоральная технология может оказаться эффективной и какие самые большие проблемы у оппозиционных кандидатов на предстоящих выборах,"Настоящему Времени" рассказал сопредседатель движения "Голос" Станислав Андрейчук.

— Расскажите, пожалуйста, о технологии двойников – этот прием используют практически на каждых выборах. Есть ли какие-то рекорды? Почему до сих пор законодательно не урегулировали невозможность участвовать в выборах подставным кандидатам?

— Это старая-престарая технология, она всегда была. Бывало, что и по три человека не просто с одинаковой фамилией, но и с полностью совпадающими фамилией, именем, отчеством были в избирательных бюллетенях.

На самом деле, понятно, что тема такая хайповая, привлекает много внимания, про нее интересно показывать, рассказывать, но это одна из наименьших, наверное, проблем российских выборов. Решить ее невозможно, прикрыть эту технологию невозможно. Потому что невозможно запретить людям менять фамилию, невозможно запретить выдвигаться кандидатами, невозможно им запретить предоставлять в избиркомы те фотографии, которые они сами считают нужным предоставить. И это право кандидата, это право любого гражданина.

Поэтому, несмотря на все эти громкие заявления со стороны Центризбиркома, ничего здесь сделать нельзя, не ограничивая еще больше избирательные права граждан, а они у нас и так уже ограничены в такой мере, что дальше уже и дышать некуда.

— А вообще этот прием эффективен в конечном результате?

— Если против кандидата выставляют двойников – это очень хорошая новость для кандидата, потому что это значит, что это очень конкурентный округ, потому что реально такой кандидат может оттянуть 1-3% голосов. Это значит, что борьба идет очень жесткая, и это хорошие новости на самом деле для избирателя. Это показатель того, что здесь на конкретном округе выборы конкурентные.

Поэтому я бы на месте жителей Санкт-Петербурга сейчас не так сильно возмущался тем, что против Вишневского выставили, сколько радовался бы этому. Хотя, конечно, для Вишневского важно сейчас показывать, кто есть настоящий кандидат, и максимально об этом рассказывать.

— Возможно, вам известно, за сколько люди соглашаются менять имена в документах, чтобы стать двойником? О каких суммах может идти речь?

— Не знаю, это могут быть совершенно незначительные суммы. Вы можете найти какого-нибудь пьянчужку с совпадающей фамилией и за бутылку или за ящик водки он вам пойдет и поменяет фамилию или просто выдвинется в бюллетени. То есть это не большая проблема, это не большие деньги в масштабах избирательной кампании. Опять же, это не самое главное, что сейчас происходит на российских выборах, – не надо на этом сосредотачиваться.

— А какая самая большая проблема в этой предвыборной кампании?

— Мне кажется, что самая большая проблема – это допуск кандидатов, это отказы в регистрациях, это вообще все те фильтры, которые поставлены для того, чтобы не допустить людей до избирательного бюллетеня. Ну и, соответственно, мы еще посмотрим, как будет проходить день голосования. Но если у вас никто не допущен, то и дня голосования сильно бояться нет смысла – только если люди совсем озлобились и пришли проголосовали за первого попавшегося.

Такое у нас тоже бывало – начиная с 2018 года, когда и на губернаторских выборах побеждали те, кто призывал за себя не голосовать, и на выборах региональных местных побеждали те, кто вообще никаким образом себя не проявлял. Просто люди уже достаточно сильно озлоблены по этому поводу и готовы голосовать хоть за черта лысого.

— Уже "Яндекс" говорит о том, что не отображает сайт "Умное голосование" в своем поисковике, Роскомнадзор заявляет, что будет блокировать их приложение. Как вы считаете, насколько вообще повлияют такие заявления о блокировке "Умного голосования" на конечный результат выборов?

— "Умное голосование" – это технология, которая имеет ограниченный эффект, она ограничена прежде всего крупными городами, поэтому надо понимать, что это не масштабы страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Томск – вот такие крупные центры. Поэтому она изначально имела ограниченный эффект.

Естественно, что блокировка и на этот ограниченный эффект повлияет, потому что какое-то количество людей не успело скачать, какое-то количество людей побоится скачивать, кто-то не умеет пользоваться анонимайзерами и так далее. Конечно, это снизит эффект, но насколько сильно – не знаю. Мне кажется, что те, кто продвигает "Умное голосование", уже заложили: голосуй за того, кто, на твой взгляд, имеет больше всего шансов побороться с административным кандидатом.

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