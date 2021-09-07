Меркель выступила с последней речью в Бундестаге 2 7.09.2021, 14:48

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Ангела Меркель

Фото: imago

После парламентских выборов она планирует оставить должность канцлера.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на последнем пленарном заседании бундестага перед парламентскими выборами, после которых она планирует оставить должность. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что канцлер говорила о борьбе с изменением климата, развитии зеленой энергетики и угрозах терроризма и киберпреступности. Кроме того, Меркель снова отметила, что вакцинация от коронавируса работает и дает гражданам свободу.

Затронула канцлер и тему руководства страной после выборов 26 сентября. Так, она снова поддержала своего коллегу по блоку, кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Армина Лашета, охарактеризовав его как центриста.

Среди других возможных коалиций она выделила объединение социал-демократов и «Зеленых», после чего свое возмущение стали высказывать политики из «Левой» партии. Меркель ранее прямо говорила о нежелании видеть эту силу в составе правительственной коалиции.

По данным сентябрьских опросов, «Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ) удерживает первое место с отрывом в 5% от консерваторов — политического блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

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