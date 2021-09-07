Врачи назвали продукт, который нельзя доедать на второй день 8 7.09.2021, 15:15

15,386

Речь идет об одной из самых популярных круп в мире.

Врачи-диетологи рассказали, какой продукт нельзя употреблять на второй день, так как это может вызвать пищевое отравление.

Об этом пишет MedicalNewsToday со ссылкой на службу здравоохранения США (перевод — u-news.com.ua).

Речь идет об одной из самых популярных круп в мире - рисовой. Казалось, что может быть проще. Но медики говорят, что с рисовой кашей нужно быть осторожнее.

Дело в том, что сырой рис часто содержит споры Bacillus cereus, которые могут вызвать расстройства пищеварения.

При этом эти патогенные микроорганизмы могут оставаться даже после варки риса и размножаться при хранении готового продукта. И употребление рисовой каши на следующий день может быть вдвойне опасным.

Врачи говорят, что вчерашний рис может вызывать понос, рвоту и другие проблемы с системой пищеварения. Даже если вы разогреете рис заново, эти вредные бактерии не исчезнут.

При этом отказываться от риса из-за этого медики не рекомендуют. Если его правильно хранить, то он принесет организму больше пользы, чем вреда.

Стоит отметить, что нельзя хранить рис при комнатной температуре более одного часа.

Чем полезен рис?

Рис - источник сложных углеводов, важных аминокислот, витаминов и микроэлементов.

В нем содержатся витамины группы B (В1, В2, В3 и В6), влияющие на нервную систему. Также в рисе есть витамины РР, Е, каротин, фосфор, калий, железо, цинк, кальций, марганец, медь, селен и йод.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».