Стало известно о разнице в эффективности вакцины CoronaVac для мужчин и женщин 7.09.2021, 15:24

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Фото: dailylviv.com

В исследовании приняли участие почти 500 человек.

Китайские ученые из медицинского университета в провинции Цзянсу сравнили риски инфицирования Дельта-штаммом коронавируса у полностью вакцинированных препаратом CoronaVac.

Выяснилось, что в процессе полной вакцинации препаратом CoronaVac женщины оказывались на 100% защищены от риска развития тяжелой формы COVID-19, в то время как мужчины – только на 81%.

Об этом сообщает портал MedRxiv.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 476 человек, госпитализированные с Дельта-штаммом коронавируса в возрасте от 18 лет.

С учетом поправок на возраст, пол и сопутствующие заболевания у участников испытания, защита от развития тяжелой формы COVID-19 в среднем составляла 88%.

Однако этот защитный эффект не наблюдался у пациентов, получивших только одну дозу вакцины, кроме того, на иммунитет влияли и сопутствующие заболевания пациентов.

Уточняется, что болезнь в легкой форме перенесли 157 не вакцинированных пациентов, что составляет 36% от общего числа, 92% получивших всего одну дозу вакцины CoronaVac также перенесли болезнь в легкой форме, а также – 185 человек или 43% от общего числа полностью вакцинированных.

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