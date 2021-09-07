Россияне могут остаться без холодильников 7 7.09.2021, 15:42

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В страну перестают поступать комплектующие для их производства.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) уведомило Минэкономразвития РФ о сложностях с ввозом в страну хладагентов, использующихся при производстве и обслуживании холодильников, кондиционеров и подобной техники. Об этом пишет finanz.ru со ссылкой на письмо РАТЭК главе МЭР Максиму Решетникову.

Импортеры гидрофторуглеродов с июля 2021 года стали получать отказы Росприроднадзора в выдаче разрешительных документов на ввоз хладагентов и их содержащей техники. Ведомство объясняло отказы исчерпанием в этом году предельно допустимого объема потребления гидрофторуглеродов. «В итоге складывается ситуация, при которой произошло фактическое введение и распределение квоты на импорт гидрофторуглеродов в 2021 году при отсутствии законодательно закрепленной квоты и установленного механизма распределения квоты», - говорится в письме РАТЭК.

Оформившие разрешение на ввоз гидрофторуглеродов до июля 2021 года получили квоту, остальные же до начала 2022 года не смогут ввезти свою продукцию. Это приведет к серьезным убыткам импортеров, так как поставки уже запланированы, продукция закуплена и многие товары находятся в пути. Без разрешительных документов импортеры должны будут возвращать продукцию поставщикам, что приведет к дополнительным расходам на транспортировку и штрафным санкциям, следует из письма РАТЭК.

Представитель ассоциации Антон Гуськов отметил РБК, что каждая лицензия стоит 160 тысяч рублей, и при отказе ведомства эти деньги не возвращают. Он добавил, что сейчас речи о дефиците техники не идет, так как у производителей есть запасы хладагентов. Но невозможность получить лицензию приведет к тому, что многие компании не смогут ни произвести продукцию, ни импортировать ее, предупредил Гуськов.

Дефицит гидрофторуглеродов уже наблюдается, благодаря чему цены на хладагенты с начала года выросли в 3-4 раза. В России хладагенты практически не производятся, почти все гидрофторуглероды импортируются, поэтому при введении новых правил необходимо было предусмотреть переходный период для отрасли, заявил изданию исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК) Дмитрий Кузин. АПИК также направила обращения в Минприроды и Роспотребнадзор, где указала, что разрешения на ввоз продукции выдаются только до конца календарного года. Получение разрешения и лицензии занимает около двух месяцев, сроки поставки занимают еще около четырех месяцев. В результате, если выдавать разрешения только с января, то поставки будут возможны не раньше середины июля. Это приведет к срыву поставок кондиционеров к летнему сезону 2022 года и росту конечной стоимости продукции, отмечает АПИК.

«На данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют», - сказал РБК представитель Минпромторга. В ведомстве отметили, что министерство выдает лицензии импортерам на основании разрешения Росприроднадзора. Поэтому вопросы формирования и контроля исполнения квот находятся в компетенции Минприроды РФ и Росприроднадзора, добавили там. Минприроды получило письмо РАТЭК и прорабатывает этот вопрос, сказали изданию в пресс-службе этого министерства.

Гидрофторуглероды используются в производстве холодильного и морозильного оборудования, систем кондиционирования воздуха, пенообразователей (в том числе для производства строительных материалов), средств противопожарной защиты, аэрозолей различного назначения, а также в производстве ингаляторов. Они создают парниковый эффект, который оказывает негативное воздействие на изменение климата.

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