«Своими руками хунта создает условия для забастовки» 7.09.2021, 16:04

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Архивное фото tut.by

На БелАЗе начались серьезные проблемы.

Стало известно, что Литва остановила перевозку 18 контейнеров с запчастями для БелАЗов, которые нужно было доставить в Чили, пишет Telegram-кнаал «Ник и Майк». Причина – БелАЗ попал в 4-й пакет санкций ЕС. А санкции, как известно, не работают.

Это одна из проблем БелАЗа, но не самая главная. Белорусская железная дорога тоже отказывает в перевозках, так как подвижной состав уже задействован для перевозки участников учений «Запад-2021».

Также проскочила информация о том, что на БелАЗе вынуждены частично разобрать два самосвала грузоподъемностью по 450 тонн, чтобы собрать четыре поменьше. Проблема заключается в том, что зарубежные поставщики, опасаясь санкций, не поставляют комплектующие, без которых гордость автопрома Беларуси - огромная куча бесполезного металла.

По нашей информации, по части двигателей американцев и европейцев не хотят замещать даже друзья из Поднебесной. А иные движки из Беларуси и России не подходят. Своими руками хунта создает условия для забастовки.

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