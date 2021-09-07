Впервые в США: жена президента покинет Белый дом ради работы 7.09.2021, 16:14

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Джилл Байден возобновит работу, на которой находилась с 2009 года.

Жена президента США Джилл Байден станет первой первой леди с работой на полный рабочий день вне Белого дома. Она снова будет преподавать в общественном колледже.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что Джилл Байден возобновит очное преподавание в Общественном колледже Северной Вирджинии, где она работает с 2009 года. До этого она преподавала английский язык дистанционно их Белого дома.

"Есть некоторые вещи, которые нельзя заменить, и я не могу дождаться, когда вернусь в аудиторию", - заявила она.

Отметим, ранее первые леди США не работали вне Белого дома. Обычно они поддерживали мужей, воспитывали детей и исполняли роль хозяйки Белого дома.

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