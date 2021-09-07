Надежда Остапчук о спортивных управленцах: Они все приспособленцы, все боятся и трясутся 7.09.2021, 16:58

Надежда Остапчук

Белорусская толкательница ядра рассказала всю правду о чиновниках от спорта.

В чем причины череды провалов Беларуси на международных турнирах и может ли «командная экономика» изменить ситуацию в спорте.

Нынешний год стал самым провальным для отечественного спорта, пожалуй, за всю новейшую историю нашей страны. Потеря права на проведение престижных соревнований, падения в хоккейных и футбольных турнирных таблицах, невыполнение «медального плана» на Олимпиаде, наконец, отток из Беларуси высококлассных спортсменов и тренеров – что это, если не фиаско.

Причем в той самой сфере, которую власть много лет холила и где приписывала все без исключения сколь-нибудь заметные достижения собственной «мудрой руководящей политике».

Почему спорт не может быть «вне политики», что сломалось в огромной машине и можно ли ее вновь запустить с помощью лояльных функционеров? Об этом именитая белорусская толкательница ядра, чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук рассказала в эфире «Еврорадио».

О скандале с Кристиной Тимановской на ОИ

– Тупость принятых решений привела к тому, что случился международный скандал.

Не скажу, что она Тимановская пострадала только из-за одной критики, там произошла целая цепочка событий. Если бы «помойные каналы» не начали ее поливать, если бы не начали поступать угрозы, отсюда, из Минска – это был основной триггер, а тренер пришел ее отправлять домой уже тогда, когда ему команду дали.

Проблема даже не в том, что власти нужно преследовать кого-то, а в том, что они настолько дали волю, развязали руки людям, которые раньше ничего не могли сделать, что теперь каждый из них воплощает свои амбиции. Какой-то мелкий чиновник или человек с небольшими погонами, которому нужно выслужиться, заработать себе квартиру или новую должность – они хватают всех подряд, кого только можно.

Я не думаю, что сразу сидели в Администрации и рассуждали, «надо Тимановскую домой», сначала это раздуло БТ, потом ТГ-каналы, а уж потом передали выше, и преподнесли так, что, мол, она предатель родины… Если бы спокойно на это отреагировали, объективно разобрались, то вообще этой ситуации не возникло бы.

Об антирекорде белорусской сборной на Олимпиаде

– Похвастаюсь: я угадала точное количество медалей, единственное, что не угадала по людям, которые их завоюют, не знала некоторых имен молодых спортсменов.

Фраза министра спорта Ковальчука по итогам Олимпийских игр – «Получилось, как получилось» – в принципе, это так и есть. В данной ситуации все факторы, и covid-19, и запрет на перелеты, и ненужное деление по письмам «ты за нас или против нас», и противостояние НОК и МОК, – все это отложилось. Я даже соглашусь с Ковальчуком в том, что резерв в 2-3 медали на Олимпиаде был, но, с другой стороны, медали завоевали те люди, на которых изначально не рассчитывали.

Это не провал, но команда была не готова завоевать больше. Сделали ровно то, что смогли.

О «спорте вне политики»

– Все лишние вмешательства из инфополя, пропаганды, Администрации – говорят, провластное письмо Кочанова придумала – это действительно разделило людей. Понятно, что даже подписант письма «за режим», на самом деле, «за питание», понимает, что краеугольным камнем стал вопрос о насилии. Если бы из нашего письма убрали пункт о проведении новых честных выборов – наверное, все подписались бы за него, а так этот момент многих пугал.

Если бы Ковальчук принял волевое, жесткое решение, созвал руководителей федераций и сказал: у каждого своя точка зрения, гражданская позиция, не трогаем ребят – пусть поддерживают, кого хотят, но они должны готовиться к соревнованиям, – тогда ситуация была бы другой.

Люди увидели бы, что за них начальник бьется, немного расслабились бы и, возможно, у кого-то был бы выше результат. Заступись за Кристину Тимановскую тренер – не было бы этого скандала. Взял бы он, как мужик, на себя ответственность… Но беда в том, что у нас никто это не может сделать. Они все приспособленцы, они все боятся и трясутся – нет грамотного руководителя, который вел бы за собой людей, и в этом наша большая проблема.

По мнению бронзовой призерки ОИ-2008, готовность рискнуть и «встать грудью» за своих подопечных проявили как раз те тренеры, которых Минспорта уволило – например, наставники детской хоккейной команды.

О (не)зависимости

– Финансово независимых людей у нас мало. Но это беда не только спорта, а вообще белорусского народа, что в госконторах, что на заводах, люди держатся за свою мизерную зарплату, потому что другого ничего нет.

То же самое и в спорте, когда говорят: у тебя и образования нет, и не нужен ты никому, и работу в кризис не найдешь. Вот люди и терпят, думают продержаться год-два, а там, может быть, что-то изменится.. Я это называю менталитетом приспособленца и, повторюсь, это беда не только спорта.

На самом деле все понимают, где добро, где зло, просто у каждого степень свободы разная: кто-то может открыто говорить, а кто-то, возможно, слабохарактерный, либо в него вбили с детства убеждение «ты ничего не можешь изменить». Если мне болит – я об этом говорю.

Об эффективности «приказного порядка»

– «Разбор полетов» после Олимпиады – это стиль руководства Лукашенко, к которому, наверное, уже все привыкли. С другой стороны, если чиновников отчитывают за нехватку медалей – почему нет изменений в лучшую сторону и ситуация повторяется в течение не то что лет, а десятилетий?

Я на это не обращаю внимания, потому что от слов ничего не меняется. Ковальчук лучше работать не станет, потому что у него нет знаний в этой области, нет понимания и знания спорта изнутри.

Нужно знать спорт высших достижений: как это – пройти до самого верха, как устроен спортивный маркетинг, как развивается менеджмент, нужно иметь научную комиссию, которая будет рассказывать о современных методиках подготовки и восстановления спортсменов, вести работу с иностранными коллегами по поводу новых методов тренировки… А учитывая, что министерство охватывает кучу видов спорта, это нереально.

Министерство берет на себя слишком много функций, которые не может выполнить. И ситуация останется такой же, какого бы начальника ты туда не посадил, даже если это будет более или менее адекватный спортсмен. Нужна очень глубокая реформа, перераспределение ролей в подготовке и ведении команд. Это работа не одного, двух и даже пяти лет, а людей, которые это готовы сделать, в Беларуси сейчас практически нет.

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