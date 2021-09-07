У выпускников российских вузов обнаружили массовую некомпететность 7.09.2021, 17:14

Уровень профессионализма выпускников — средний и ниже среднего.

Абсолютное большинство работодателей (93%) заявили, что уровень профессионализма завершивших обучение в вузах в 2021 году россиян средний или ниже среднего. Об этом пишет во вторник газета «Известия» со ссылкой на опрос компании HeadHunter.

Исследование HeadHunter о том, насколько работодатели заинтересованы в окончивших вузы в этом году специалистах различного профиля, проводился с 27 июля по 20 августа.

Согласно результатам опроса, несмотря на низкий уровень профессионализма выпускников, наличие диплома об образовании важно для 61% опрошенных компаний. Помимо этого, почти половина (41%) респондентов учитывает, в каком конкретно университете учился соискатель.

Больше всего компании нуждаются в технических специалистах (заинтересованность в выпускниках этой специальности выразили 56% респондентов). Работодатели также заинтересованы в окончивших социально-экономические (31%) и строительные факультеты. Получившие юридическую (15%), транспортную (14%) и гуманитарную (13%) специальности занимают промежуточное положение в опросе. Меньше всего компании нуждаются в выпускниках медицинских (8%), аграрных (7%), педагогических (6%), естественно-научных (5%), художественных (3%) и спортивных (0%) факультетов.

По данным Минфина, в федеральном бюджете-2021 на высшее образование заложено 1,141 триллиона российских рублей. Это в 5 раз меньше, чем государство тратит на содержание армии и силовых структур (5,698 трлн российских рублей) и на 40% ниже суммы, которая выделена на финансирование чиновников и органов госвласти (1,861 трлн российских рублей).

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