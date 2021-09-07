Ученые рассказали, как окружающая среда повлияла на походку человека 7.09.2021, 17:32

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Интересные факты.

Принято считать, что созерцание природы положительно влияет на многие аспекты физического и психического здоровья человека. Исследования показывают, что восприятие естественных ландшафтов требует более низкой когнитивной активности, чем городской среды. Даже созерцание обычных изображений, например приятных ландшафтов сельской местности, влияет на улучшение мыслительных процессов. Наш вид в течение миллионов лет развивался в естественных условиях, поэтому, вероятно, мы инстинктивно тянемся к созерцанию природы, пишет Naked science.

Ученые из Бристолького университета (Великобритания) решили узнать, как восприятие комфортной для человека среды влияет на ритм его походки. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале PLOS One. В нем участвовали 57 человек (43 женщины и семь мужчин в возрасте от 18 до 61 года), которым демонстрировали картины природных и городских ландшафтов, а затем просили оценить каждое изображение с точки зрения зрительного комфорта. После этого они бродили среди изображений в течение часа.

В результате исследователи показали, что созерцание городских пейзажей приносило зрителям больше дискомфорта, чем природных. Симптомы такого дискомфорта могут включать головную боль, искажение зрения, иллюзии, тошноту и нечеткость изображения.

Специалисты выяснили, что шаги людей замедлялись, когда они видели природу, и убыстрялись в окружении объектов городской инфраструктуры. Исходя из полученных результатов, по мнению ученых, можно делать выводы о том, как лучше организовать более комфортную городскую среду.

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