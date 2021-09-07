До +24°С ожидается в Беларуси в среду 1 7.09.2021, 18:08

иллюстрационное Фото

Будет без осадков.

До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 8 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью ожидается переменная, днем небольшая облачность. Будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по юго-западу до 10 градусов выше нуля по северу, местами на торфяниках Полесья ожидаются заморозки до минус 1. Днем будет 19-24 градуса тепла.

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