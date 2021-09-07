Ученые выявили у кошек семь типов характера 7.09.2021, 18:12

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Одни и те же черты характера чаще всего встречаются среди кошек определенных пород.

Семь типов характера у кошек выделили исследователи из Хельсинкского университета. Статья об этом опубликована в журнале Animals.

Ученые разработали для хозяев новый комплексный опросник о поведении питомцев. В нем черты характера кошек классифицировались с помощью 138 утверждений — например, ждет ли кошка члена семьи у двери, приносит ли игрушки, нападает ли из засады, ладит ли с другими кошками. Также владельцы сообщали о поле и возрасте питомца и состоянии его здоровья. Всего опросник заполнили хозяева более 4300 кошек 26 пород.

Анализ ответов позволил выделить семь личностных и поведенческих черт кошачьего характера, в число которых входит активность/игривость, боязливость, агрессия по отношению к человеку, общительность по отношению к людям, общительность по отношению к другим кошкам, проблемы с лотком и туалетом (не подходящие для туалета места, привередливость к чистоте лотка и материалам, из которых он изготавливается, и т.д.) и чрезмерная озабоченность уходом за своей шерстью.

Одни и те же черты характера чаще всего встречаются среди кошек определенных пород.

"Самой боязливой породой оказалась русская голубая, а абиссинская — наименее пугливой. Бенгальские кошки — самые активные, в то время как персидская и экзотическая короткошерстная породы оказались самыми спокойными", — утверждают исследователи.

В дальнейшем они надеются с помощью подобных анкет выявить генетические, экологические и личностные факторы, связанные с проблемным поведением кошек.

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