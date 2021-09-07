В Рогачеве вспышка коронавируса 4 7.09.2021, 18:37

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иллюстрационное фото: Reuters

Медики бьют тревогу.

Уверенными темпами коронавирусная инфекция подкашивает здоровье наших земляков: больница в Рогачеве снова заполняется пострадавшими от коварного недуга. Медики бьют тревогу, пишет «Свабоднае слова».

По словам заведующего районной поликлиникой Андрея Катичева, с начала пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 9959 рогачевцам. В настоящее время отмечается сезонный рост острых респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Сейчас с коронавирусом борются 94 наших земляка (65 – в стационаре). В Рогачевской ЦРБ перепрофилировано два отделения для лечения COVID-пациентов – инфекционное и терапевтическое. А это 85 койко-мест – при необходимости их количество будет увеличено.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией медики напоминают: строго соблюдайте меры предосторожности – носите маски, держите социальную дистанцию, ограничьте посещение мест большого скопления людей, тщательно мойте руки и обрабатывайте их антисептиком. Ну и, конечно же, вакцинация.

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