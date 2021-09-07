Белорусские сигареты на 273 тысячи долларов нашли в России 1 7.09.2021, 19:15

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Фото: sztu.customs.gov.ru

Фотофакт.

Российские таможенники перехватили крупную партию белорусских сигарет, которую пытались вывезти в Великобританию.

Сигареты нашли при проверке контейнера на таможенном посту Гавань. Отправителем груза значилась зарегистрированная в Московской области фирма. В документах было указано, что в контейнере находятся 6 аппаратов для кондиционирования воздуха китайского производства.

При сканировании контейнера таможенники выявили характерные затемнения, а при вскрытии нашли под металлической оболочкой холодильных агрегатов более 360 тысяч пачек сигарет Dove белорусского производства. По предварительным подсчетам, стоимость партии составляет около 20 млн российских рублей (273 тысячи долларов).

Возбуждено административное дело, решается вопрос о возбуждении уголовного, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС России.

Фото: sztu.customs.gov.ru

Фото: sztu.customs.gov.ru

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