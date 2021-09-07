О «технологии двойников» 1 Алексей Макаркин

7.09.2021, 19:24

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Алексей Макаркин

фото: rfe/rl

Питерские двойники Бориса Вишневского вызвали «эффект Стрейзанд».

Технология двойников на выборах известна уже четверть века. Правда, вначале она была простой, а затем стала модифицироваться. Двойников уже не только подбирали, но и создавали, меняя фамилии и имена. Разумеется, это вызывало неприятие, но инерционное и негромкое (исключая, конечно, пострадавших кандидатов и их команды).

Такая технология рассматривалась как печальная неизбежность. И вдруг питерские двойники Бориса Вишневского произвели такой фурор, что даже вызывает "эффект Стрейзанд", позволяющий в данном случае повысить популярность кандидата, против которого ведется игра.

Причины две. Первая – общая; закон об "электоральных лишенцах" и его применение (в частности, снятие Льва Шлосберга) усилили негатив по отношению к электоральному процессу в модернистских слоях крупных городов. Соответственно, любые подобные действия воспринимаются более эмоционально.

Вторая – конкретная и в данном случае главная; эффект визуализации.

Одно дело – фамилии в бюллетенях или на плакатах. И совсем другое – три фотографии похожих кандидатов, которые с помощью Интернета может увидеть каждый. Это как с протестами 2011 года, триггером для которых стала не просто информация о вбросах (в этом не было ничего нового), а их демонстрация в Интернете.

Алексей Макаркин, kasparov.ru

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