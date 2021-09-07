«Талибан» объявил состав правительства Афганистана 1 7.09.2021, 19:46

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В руководство страны вошли главари группировки.

Движение «Талибан» огласило состав правительства Афганистана. Список членов кабинета огласил официальный представитель экстремистов Забихулла Муджахед, который теперь будет министром культуры и информации, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. По его словам, официальное объявление правительства пройдет позже.

Руководителем правительства стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, сообщает агентство Reuters. До сих пор Ахунд считался руководителем совета лидеров «Талибана», который руководил группировкой во время войны с правительственной армией. Уроженец Кандагара считается одним из основателей группировки.

Заместителем премьера стал мулла Абдул Гани Барадар, который ранее возглавлял политическое крыло «Талибана».

Сираджуддин Хаккани, который является сыном основателя террористической «сети Хаккани», ответственной за многочисленные теракты, возглавил МВД. Хаккани является одним из самых разыскиваемых террористов ФБР США. Он подозревается в причастности к гибели граждан Соединенных Штатов в результате теракта в 2008 году в Кабуле. За информацию о его точном местонахождении, которая приведет к поимке Хаккани, обещана награда $5 млн.

Министром обороны стал сын основателя «Талибана» Мухаммеда Омара Якуб. Фактически с 2020 года он руководил боевыми операциями талибов.

Внешнеполитическое ведомство было поручено возглавить Амир Хану Моттаки. Он после 2001 года долгое время скрывался в Пакистане, однако в последние годы участвовал в переговорах в Катаре.

Министерство разведки возглавил Абдул Хак Васик. Он побывал в американском плену: в 2002–2014 годах его держали на американской военной базе в Гуантанамо. В результате его обменяли на военнослужащего США, захваченного боевиками «сети Хаккани».

То, что главой правительства не стал мулла Барадар, может говорить о наличии противоречий между политическим и военным крылом «Талибана», говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Военному крылу, которое представляют Якуб и Хаккани, могло не понравиться выдвижение политической фигуры, тогда как военные победы — это их заслуга, поэтому остановились на компромиссной фигуре, которая раньше не была замечена на высоких постах, продолжает эксперт. Афганистан при талибах по конфигурации власти имеет общие черты с использующейся в Иране системе, обращает внимание эксперт: духовный лидер Ахнудзада и подчиняющийся ему совет и исполнительная власть. В отношениях с внешним миром главной задачей правительства талибов будет убеждение международного сообщества в умеренности, чтобы обеспечить приток финансовой помощи, говорит Семенов. Во внутренней политике им также предстоит добиться поддержки населения, для этого необходимо повысить занятость, начать решать социальные проблемы, говорит он.

Талибы в середине августа захватили столицу Афганистана — Кабул — и заняли президентский дворец, после чего объявили о победе в вооруженном противостоянии с официальными властями республики. Президент Ашраф Гани сбежал в ОАЭ.

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