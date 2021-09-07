Почему обвалился биткоин 4 7.09.2021, 20:12

1,124

Вечером 7 сентября цена первой криптовалюты резко снизилась на 16%.

Вечером 7 сентября цена биткоина снизилась на 16%. Впервые с середины августа стоимость первой криптовалюты опускалась до $42,8 тыс. На 19:30 по Минску актив торгуется на уровне $47 тыс. В результате резкого снижения котировок и последовавшей ликвидации позиций трейдеры потеряли более $3,5 млрд. Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, что могло стать причиной обвала.

Массовые продажи

Резкое падение курса биткоина было спровоцировано несколькими факторами, считает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его словам, главной причиной обвала стала продажа крупного объема BTC, в том числе и на внебиржевом рынке. Все указывает на распродажу биткоина крупными майнерами, утверждает аналитик. По его мнению, это и оказало давление на курс.

По данным аналитической компании Glassnode, на прошлой неделе майнеры биткоина продали около 2,9 тыс. монет.

Также Першиков допустил, что есть внутренний фундаментальный негатив, который еще неизвестен большинству участников рынка, ставший причиной фиксации позиций некоторыми инвесторами.

Расследование против Uniswap

Обвал котировок мог быть спровоцирован новостью о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против одной из крупнейших децентрализованных криптобирж Uniswap, утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Аналитик пояснил, что участники рынка могут опасаться цепной реакции, в результате которой этим летом регуляторы многих стран начали запрещать либо ограничивать деятельность криптобиржи Binance. Дальнейшие движения на крипторынке будут зависеть от новостного фона, добавил Деев.

В 2021 году Binance столкнулась с давлением мировых финансовых регуляторов. 5 сентября она объявила о делистинге торговых пар с сингапурским долларом (SGD). Мобильное приложение криптобиржи было удалено из региональных платформ App Store и Google Play. На такие действия торговая площадка пошла из-за требований сингапурского регулятора.

13 августа Binance сообщила, что жителям Южной Кореи и Малайзии больше не доступны некоторые из ее продуктов, в частности, торговые пары с корейской воной (KWN) и малазийским ринггитом (MYR), варианты оплаты этими же валютами, а также P2P-приложения. В Binance объяснили изменения в работе требованиями местных властей.

В июле Binance предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами на территории Европы. Первыми странами, для которых эта возможность оказалась недоступна, стали Германия, Нидерланды и Италия. Их жители не могут открывать новые счета для торговли фьючерсными или производными инструментами. Криптобиржа также стала фигурантом расследований в Таиланде.

Ожидаемая коррекция

К снижению курса биткоина вечером 7 сентября привели сразу несколько факторов, уверен CEO криптобиржи EXMO Сергей Жданов. По его мнению, первая криптовалюта слишком сильно укрепилась на новостях о том, что Сальвадор приобрел 400 биткоинов, и не смогла закрепиться на уровне $52 тыс.

Еще один фактор, спровоцировавший падение котировок, — это снижение многих классов активов и фондовых индексов, который наблюдается вечером 7 сентября, пояснил эксперт. Например, стоимость золота за прошедшие сутки снизилась на 2%, а индекс S&P 500 упал на 0,30%.

Утром 7 сентября курс биткоина обновил максимум с середины мая, достигнув отметки в $52,9 тыс. Цена актива превысила $52 тыс. после того, как в Сальвадоре вступил в силу закон о легализации биткоина в качестве платежного средства, а власти страны сообщили о покупке 400 биткоинов.

Летом Сальвадор принял закон о признании биткоина официальным платежным средством наряду с уже используемым в качестве валюты этой страны долларом США. С 7 сентября цены в стране могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно уплачивать налоги. Обмен биткоинов не облагается налогом на прирост капитала.

После падения биткоина до $42,8 тыс. президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил в Twitter, что правительство страны во время обвала котировок купило еще 150 биткоинов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».