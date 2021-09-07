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Пятиклассник из Беларуси победил на международной олимпиаде по ментальной арифметике

  • 7.09.2021, 22:37
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Пятиклассник из Беларуси победил на международной олимпиаде по ментальной арифметике
Фото: Министерство образования

В олимпиаде приняли участие около 300 детей из разных стран.

Учащийся 5-го класса средней школы № 67 Минска Кирилл Аблажей занял первое место на международной олимпиаде по ментальной арифметике WAMAS-2021 в ОАЭ, об этом сообщили в Министерстве образования.

В этом году в олимпиаде приняли участие около 300 детей из разных стран.

Одна из основных целей олимпиады — популяризация ментальной арифметики, обучение, мотивация к учебе, выявление талантливых детей и раскрытие их способностей.

Ментальная арифметика — способ развития детского интеллекта с помощью быстрого счета в уме. Сначала ребенок учится считать на счетах-абакус и тренирует мелкую моторику рук. Затем счеты убирают, ребенок представляет их в голове — считает ментально. Развивает воображение и креативность.

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