закрыть
8 сентября 2021, среда, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский пропагандист Киселев попал в больницу с двусторонней пневмонией и 50%-м поражением легких

24
  • 8.09.2021, 7:34
  • 5,612
Российский пропагандист Киселев попал в больницу с двусторонней пневмонией и 50%-м поражением легких
Дмитрий Киселев

У него диагностировали коронавирус.

Российский пропагандист, ведущий телепрограммы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сам сообщил ТАСС.

«Да, все так. Температура была за 38 градусов. Ответ на лечение хороший. Врачи молодцы!» — сказал господин Киселев.

По информации Telegram-канала Mash, Дмитрий Киселев находится в состоянии средней тяжести. У телеведущего развилась двусторонняя пневмония, степень поражения легких — 25–50%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников