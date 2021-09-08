Российский пропагандист Киселев попал в больницу с двусторонней пневмонией и 50%-м поражением легких

Российский пропагандист Киселев попал в больницу с двусторонней пневмонией и 50%-м поражением легких24
- 8.09.2021, 7:34
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У него диагностировали коронавирус.
Российский пропагандист, ведущий телепрограммы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сам сообщил ТАСС.
«Да, все так. Температура была за 38 градусов. Ответ на лечение хороший. Врачи молодцы!» — сказал господин Киселев.
По информации Telegram-канала Mash, Дмитрий Киселев находится в состоянии средней тяжести. У телеведущего развилась двусторонняя пневмония, степень поражения легких — 25–50%.