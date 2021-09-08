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У нас одна цель — смести таракана

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  • 8.09.2021, 7:36
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У нас одна цель — смести таракана
Фото: Виктор Толочко

Уходи, заканчивай клоунаду.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из участников минских протестных чатов:

— Все мы разные: разный возраст, пол, работы, но у нас одна цель — смести таракана!

И мы это сделаем, обязательно.

Дед устарел, страна и люди переросли. Мы гораздо эффективнее без него. И каждый на своем месте знает, что делать. Просто нас не спрашивали никогда, наше мнение никого не интересовало.

Железнодорожник знает все слабые стороны и пробелы в процессах, фермеры знают, как провести уборочную эффективнее вместо того, чтобы устраивать показуху, врачи знают, как организовать карантин и лечить коронавирус.

И наоборот, все, чего Лукашеско, касаешься своими неумелыми руками, рушится и приходит в упадок.

Уходи! Заканчивай клоунаду! С каждым днем все больше стыда за твои речи и действия.

Мы выросли, мы тебя переросли, тебе уже не догнать нас. Точка невозврата пройдена.

Страна, очнись.

Стачке быть!

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