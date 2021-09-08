Байден продлил санкции за вмешательство в выборы США 8.09.2021, 7:41

Джо Байден

Фото: Getty Images

Действие документа пролонгировали еще на год.

Президент США Джо Байден продлил действие указа, который позволяет вводить санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы. Действие документа пролонгировали еще на год.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

По словам Байдена, риски вмешательства могут быть связаны как с распространением дезинформации и пропагандой, так и с "несанкционированным доступом к избирательной и предвыборной инфраструктуре".

При этом он отметил, что нет доказательств того, что иностранные силы изменяли итоги подсчета голосов или выборов в США в целом.

"Возможность лиц, находящихся в общем или в частности за пределами США, влиять на выборы в США или подрывать общественное доверие к ним...продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в сообщении.

Накануне Джо Байден заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов, которые пройдут в 2022 году. Он сослался на данные разведки.

Ранее в посольстве США в Украине сообщили, что российский бизнесмен Константин Килимник пытался повлиять на выборы в США и навредить связям США и Украины.

Cогласно выводам американской разведки, Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США 2020 года, дискредитируя Джо Байдена в пользу тогдашнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».