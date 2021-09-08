Ученые выяснили, как долго еще просуществует Солнце 8 8.09.2021, 7:45

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Специалисты описали подробный сценарий перемен в Солнечной системе.

Совершенно все имеет конец и в данном случае Солнце не стало исключением. Это событие будет иметь определенное влияние на Землю, но люди уже его не будут наблюдать.

Об этом сообщает Science Alert (перевод — planetanovosti.com).

Планетарная туманность представляет собой достаточно яркую оболочку, которая состоит из пыли и газа. Именно она указывает на то, что позади уже примерно 90% активной жизни любой звезды. В таком случае звезда начинает превращаться из красного гиганта в белого карлика. Долгое время специалисты не могли сказать, случится ли нечто подобное с Солнцем. Они считали, что его масса недостаточная для того, чтобы создать заметную планетарную туманность.

В 2018 году было проведено исследование, которое показало, что именно этот вариант смерти Солнца является наиболее вероятным. Оно имеет средний размер и относится к числу желтых карликов, но на самом деле горит ярким белым цветом. Солнце сложно называть карликом, ведь оно примерно в 109 раз шире нашей планеты. Состоит звезда из определенного набора газов, которые располагаются в плазме. В свою очередь плазма представляет собой вещество, напоминающее в некоторой степени газ, но при этом с большим количеством ионизированных частиц.

Изучая многие другие звезды, специалисты считают, что Солнце может умереть примерно через 10 миллиардов лет. Но до этого случится много других событий. К примеру, спустя 5 миллиардов лет светило станет красным гигантом. Ядро начнет постепенно расширяться и поглощать все на своем пути пока не достигнет орбиты Марса. К тому времени человечество уже не будет существовать, если не получится найти способ, как покинуть Землю.

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