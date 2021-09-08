Острые вопросы о забастовке 8.09.2021, 7:49

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Что делает победу рабочего протеста реальной?

Правда ли белорусские рабочие готовы бастовать и какие действия режима ускоряют стачку? Может ли забастовка привести к смене власти? Какие требования должны быть выполнены в первую очередь и с кем собираются вести переговоры рабочие?

В прямом эфире на «Маланка LIVE» на острые вопросы белорусов отвечали лидер «Белорусского объединения рабочих» Сергей Дылевский, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина и экс-сотрудник администрации Лукашенко, член НАУ Анатолий Котов.

Говоря о том, сколько должна длиться забастовка, Анатолий Котов выразил мнение, что для победы рабочего протеста будет достаточно одного месяца:

— Могу сказать одно: двух циклов выплат заработной платы — аванса и зарплаты — вполне должно хватить, чтобы властям понять, что лучше пойти на встречу требованиям не только рабочих, но и всего общества, а также запустить процесс перемен в стране. Два раза столкнуться с серьезными проблемами при выплате заработных плат — вполне должно хватить. Вряд ли на забастовку необходимо больше месяца.

Наталья Радина рассказала, какими видит переговоры с властями, которых добиваются рабочие:

— Для того, чтобы переговоры были успешными, в них должны участвовать настоящие лидеры оппозиции. Не зря первым пунктом требований рабочих является освобождение политических заключенных. Настоящие лидеры Беларуси сегодня находятся в тюрьмах. Это и Сергей Тихановский, и Николай Статкевич, и Павел Северинец, и Евгений Афнагель, и Виктор Бабарико. Эти люди должны вести переговоры. Они в состоянии отстаивать национальные интересы страны, готовы отстаивать ее государственность, суверенитет, готовы отвечать за людей. Переговоры будут реальными, если эти люди будут освобождены и сядут за стол с властями. За этот стол не должны садиться никакие «воскресенские», «дмитриевы» и «канопацкие». Все это шестерки, которые обслуживают режим Лукашенко. За столом должны быть реальные лидеры, также лидеры из эмиграции — Андрей Санников, это может быть и Павел Латушко, и Анатолий Котов, это и я готова приехать, если нужно. На таких переговорах мы добьемся результатов.

Рабочий лидер Сергей Дылевский еще раз подтвердил свою уверенность в успехе забастовки:

— За мной стоят живые люди: не подписчики Telegram-каналов, не номера в каких-то платформах или чат-ботах. Это живые белорусы, живые активисты. Я вижу реальную ситуацию, реальную картину того, сколько человек на том или ином предприятии являются приверженцами идеи забастовки и подготовке к забастовке на данный момент. Уверен, что все у нас получится, уверен в своих требованиях, уверен в том, что в случае невыполнения этих требований мы начнем общенациональную белорусскую забастовку.

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