«Заключенный Лукашенко, у вас жалобы есть?» 16 8.09.2021, 7:57

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В Беларуси тоже можно сделать свой трибунал.

«Лукашенко нашими характеристиками и угрозами просто облеплен как холодильник туристическими магнитиками», — высказал свое мнение в блоге для «Эхо Москвы» российский журналист Матвей Ганапольский:

— Каждое его действие – это повод для дополнительного срока все на том же трибунале. И не обязательно Гаагском, в Беларуси тоже можно сделать свой трибунал, белорусский…

Кстати, когда я узнал о приговоре Колесниковой, то вспомнил Солженицина и Сахарова. Одного выперли за границу, второй жил в ссылке. Но потом первый триумфально вернулся в Россию, а второй стал народным депутатом. Предполагаю, что Колесникова станет депутатом белорусского нового парламента, даже уверен. Пожелал бы ей стать главой Комитета по правам человека, это даст ей возможность регулярно проверять камеру в той тюрьме, где будет сидеть Лукашенко.

Она войдет и спросит: «Заключенный Лукашенко, у вас жалобы есть?» И выслушав поток мата и проклятий скажет: «Ну, это жалобы на жизнь, тут я ничем помочь не могу».

И спокойно выйдет.

И в этом мой оптимизм.

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