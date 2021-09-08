Politico: Трамп будет баллотироваться в президенты США в 2024 году

Politico: Трамп будет баллотироваться в президенты США в 2024 году3
- 8.09.2021, 8:07
Штаб политика активизировал сбор средств.
Бывший президент США Дональд Трамп будет участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году. Однако он ждет благоприятного момента, чтобы это сказать, пишет Politico.
Как отмечает издание, Трамп в последнее время заметно усилил свое присутствие в медиапространстве, а его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы с атаками на действующего президента демократа Джо Байдена.
По словам источников издания, снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и события в Афганистане укрепили интерес Трампа к участию в выборах.
Между тем бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер уверен, что экс-президент будет участвовать в выборах на 99% - 100%.
"Я думаю, что он абсолютно точно участвует в выборах 2024 года. У нас вчера вечером была хорошая беседа", - отметил он, также подчеркнув при этом, что Трамп пока не принял окончательного решения.