Politico: Трамп будет баллотироваться в президенты США в 2024 году 3 8.09.2021, 8:07

Дональд Трамп

Фото: АР

Штаб политика активизировал сбор средств.

Бывший президент США Дональд Трамп будет участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году. Однако он ждет благоприятного момента, чтобы это сказать, пишет Politico.

Как отмечает издание, Трамп в последнее время заметно усилил свое присутствие в медиапространстве, а его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы с атаками на действующего президента демократа Джо Байдена.

По словам источников издания, снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и события в Афганистане укрепили интерес Трампа к участию в выборах.

Между тем бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер уверен, что экс-президент будет участвовать в выборах на 99% - 100%.

"Я думаю, что он абсолютно точно участвует в выборах 2024 года. У нас вчера вечером была хорошая беседа", - отметил он, также подчеркнув при этом, что Трамп пока не принял окончательного решения.

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