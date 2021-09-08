Медики выявили «сверхчеловеческий» иммунитет против коронавируса 8.09.2021, 8:11

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Открытие совершили в Университете Рокфеллера в США.

Некоторые люди после перенесенного коронавируса обладают «сверхчеловеческой» способностью бороться с COVID-19, заявили американские вирусологи, пишет Daily Mail.

Исследователи в США назвали это свойство «сверхчеловеческим» или «гибридным» иммунитетом. По их словам, в таком случае иммунная система запоминает вирус и даже предсказывает, как он может мутировать. «Железный» иммунитет к коронавирусу нашли у излечившихся от COVID-19, прошедших вакцинацию двумя компонентами препаратов Pfizer или Moderna. Как отметила вирусолог из Университета Рокфеллера Теодора Хатциоанну (Theodora Hatziioannou), у этих людей выявили невероятную защиту от SARS-CoV-2. «Они имеют преимущество в борьбе с коронавирусом», — добавила она.

Иммунолог Шейн Кротти (Shane Crotty) объяснил, что при естественном иммунитете после перенесенного COVID-19 иммунная система создает барьеры против повторного вторжения вируса. В-клетки и Т-клетки запоминают, как выглядит вирус, и могут стимулировать выработку антител в случае повторного инфицирования. Обычно естественный иммунитет защищает от семи до восьми месяцев. Через год человек все еще имеет антитела, но более уязвим для различных штаммов. Однако, если кто-то с естественным иммунитетом делает прививку, вакцинация усиливает «память» о коронавирусе. В ответ на прививку организм выделяет еще больше ресурсов на защиту.

«Можно разумно предположить, что эти люди будут достаточно хорошо защищены от большинства и, возможно, всех вариантов SARS-CoV-2, которые мы, вероятно, увидим в обозримом будущем», — добавил вирусолог из Университета Рокфеллера Пол Бениас (Paul Bieniasz).

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